高まる重圧にもかかわらず、ユナイテッドの指揮官は試合後の取材対応で強気な姿勢を崩さなかった。リーグでの順位が厳しい現実を認めつつも、チームは速やかに立て直せると信じている。

「すべてが順調だと言うつもりはない。ただ、苦しい時期を迎えることもあるし、そこを乗り越える方法を見つけなければならない」とカリックは語った。「状況が良く見えないことは理解しているが、我々がここから好調を維持できると確信している」

現在の選手たちへの信頼を強調し、さらにこう続けた。「乗り越える方法を見つけなければならない。そこから良い方向にも悪い方向にも進み得るサイクルに入っているが、我々には試合に勝つ力が十分にある。

「ここで過去のどの時点とも比較するつもりはない。ただ、我々にはできると分かっているし、これまでもしばらくの間、それをやってきた。今はチームとしてさらに良くなっていると感じている。多くのことに手応えを感じているし、今季はまだ本当に良いシーズンにできると思う」



