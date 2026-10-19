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オールド・トラッフォードに危機！リーズとの引き分けで過去40年最悪のスタート、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの状況は「良いとは言えない」と認める
エランド・ロードでの悔しい午後
アウェーチームはヨークシャーで序盤から主導権を握り、前半にブライアン・エンベウモのゴールで先制した。しかし、リードは長く続かなかった。CKに対応しきれず、51分にドミニク・カルバート＝ルーウィンに至近距離から決められ、ホームチームに勝ち点1をもたらした。
この結果、マンチェスター・ユナイテッドの危機はさらに深まった。リーグ開幕から7試合で獲得した勝ち点はわずか7で、8月以来、国内での勝利から遠ざかっている。公式戦でも直近7試合でわずか1勝にとどまっている。
これにより、マンチェスター・ユナイテッドは1986年以来最悪のシーズン序盤を過ごしている。リーズ戦の引き分けは、チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦の敗戦や、DFリサンドロ・マルティネスが公の場でクラブの夏の補強活動の不足を批判したことなど、波乱の1週間を締めくくった。
- Getty Images Sport
カリックが立て直しを要求
高まる重圧にもかかわらず、ユナイテッドの指揮官は試合後の取材対応で強気な姿勢を崩さなかった。リーグでの順位が厳しい現実を認めつつも、チームは速やかに立て直せると信じている。
「すべてが順調だと言うつもりはない。ただ、苦しい時期を迎えることもあるし、そこを乗り越える方法を見つけなければならない」とカリックは語った。「状況が良く見えないことは理解しているが、我々がここから好調を維持できると確信している」
現在の選手たちへの信頼を強調し、さらにこう続けた。「乗り越える方法を見つけなければならない。そこから良い方向にも悪い方向にも進み得るサイクルに入っているが、我々には試合に勝つ力が十分にある。
「ここで過去のどの時点とも比較するつもりはない。ただ、我々にはできると分かっているし、これまでもしばらくの間、それをやってきた。今はチームとしてさらに良くなっていると感じている。多くのことに手応えを感じているし、今季はまだ本当に良いシーズンにできると思う」
回復に向けた基盤
舞台裏では、マルティネスの激しい発言を受けた緊迫した雰囲気が、チームを奮い立たせたようだ。キャリックは、長年のライバルとの対戦を前に、選手たちの意識に明らかな変化があったと強調した。
「今日は新たなスタートを切れたように感じた。状況を受け止め、行動を起こすということだ」とキャリックは説明した。「そのために必要な強い意志は間違いなくあった。今日はそれが欠かせなかった。私は疑っていなかったし、感じ取ることができた。この数日間のチームの雰囲気は、ここしばらくで最も良かった」
エランド・ロードでプレーする難しさについては、こう付け加えた。「試合には間違いなく張り詰めた空気と激しさがあった。選手たちには、この対戦の歴史、この場所のこと、そしてここで勝つために必要なことを話した」
「間違いなく試される場所だし、完璧なパフォーマンスではなかった。それでも、示せたものは多かった。私にとって驚きではなかった」
「ただ、勝てなかった以上、浮かれすぎることはない。正しい理由で正しいことを続ければ、最後にはそれに見合う結果が得られる」
- Getty Images Sport
欧州での戦いが待っている
ユナイテッドはマドリードでの直近の敗戦から立ち直るべく、直ちに欧州の大会へ意識を切り替えなければならない。キャリック率いるチームは水曜日、チャンピオンズリーグの重要な一戦でイタリアに遠征し、セリエAのコモと対戦する。
指揮官らにかかる大きな重圧を和らげるには、欧州の舞台で好結果を収めることが不可欠だ。さらに制御を失いかねない今季を立て直すには、安定した戦いを続ける必要がある。
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