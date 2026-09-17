マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでブライトン＆ホーヴ・アルビオンに3-2で敗れ、期待外れの結果でカラバオカップ敗退となった。試合はホームのユナイテッドにとって最高の立ち上がりとなり、下部組織出身の若手シェイ・レイシーがクラブでのトップチーム初ゴールを記録。さらにその2分後にはメイソン・マウントが追加点を挙げ、ユナイテッドが主導権をしっかり握った。

しかし、前半終了前に流れは一変。ブライトンが見事な逆転劇を演じ、ユナイテッドを大会から敗退に追い込んだ。