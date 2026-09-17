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オールド・トラッフォードで痛恨の失意！マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの衝撃的なカップ戦敗退後に痛烈な告白
夢のような立ち上がりもオールド・トラッフォードで水泡に帰す
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでブライトン＆ホーヴ・アルビオンに3-2で敗れ、期待外れの結果でカラバオカップ敗退となった。試合はホームのユナイテッドにとって最高の立ち上がりとなり、下部組織出身の若手シェイ・レイシーがクラブでのトップチーム初ゴールを記録。さらにその2分後にはメイソン・マウントが追加点を挙げ、ユナイテッドが主導権をしっかり握った。
しかし、前半終了前に流れは一変。ブライトンが見事な逆転劇を演じ、ユナイテッドを大会から敗退に追い込んだ。
- Getty Images Sport
ブライトンが反撃でユナイテッドを驚かせる
チャラランポス・コストゥラスが前半終了間際に1点を返し、ブライトンの反撃の口火を切って試合の流れを変えた。その後、かつてのMFパスカル・グロスが後半15分過ぎに決定力あるフィニッシュで同点弾を決めた。ユナイテッドが立て直す前に、マキシム・デ・カイペルが決勝点となる3点目を突き刺し、逆転劇を完成させるとともに、アウェーサポーターを熱狂させた。
この崩壊にオールド・トラッフォードは騒然となり、2点のリードは守備の破綻した時間帯に無惨にも消え去った。
キャリックが全面的に責任を負うと認める
試合終了の笛が鳴った後、マイケル・キャリック監督は批判から逃げることなく、チームが終盤に崩れた責任は自分にあると認めた。指揮官は、最近の接戦の結果が積み重なってより重い負担になっているとしつつも、このような形でリードを手放すのは受け入れられないと強調した。
「サポーターの気持ちは痛いほど分かっている。本当に分かっている。受け止めなければならないし、私も完全に受け止めている。最終的には私の責任だ」とキャリック監督は述べた。
フラム戦に焦点を移す
カラバオカップでの戦いが突然終わりを迎えたなか、キャリック監督はチームが立て直しを図るうえで、即座に反応することの重要性を強調した。指揮官は、チームが難しい局面から学びながら成長を続け、いち早く勝つ習慣を取り戻さなければならないと述べた。すでに日曜日に行われるフラムとの重要なプレミアリーグに向けた準備は始まっている。
「私たちは勝ちたいし、すぐに勝ちたい。それだけだ。次の試合は日曜日なので、今はただそれだけを考えている」とキャリック監督は締めくくった。
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