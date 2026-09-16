オールド・トラッフォードで崩壊！ マンチェスター・ユナイテッド、2点リードを吹き飛ばして屈辱のカラバオカップ敗退　マイケル・キャリックに批判集中

マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでブライトンに3-2で敗れ、波乱のカラバオカップ3回戦敗退となった。キャリック監督率いるチームはまさかの失速を見せ、ホームで序盤に余裕のあるリードを築きながらも試合を落とした。

ユナイテッドは指揮官が先発を数人変更した中でも、立ち上がりから一気に主導権を握った。そして開始10分までにあっという間に2-0とした。8分にシェイ・レイシーが先制点を決めると、その2分後にはメイソン・マウントが追加点を奪い、ホームチームが試合を完全に支配した。

しかし、ブライトンは諦めず、前半終了間際に1点を返すことに成功した。アウェーのチャラランポス・コストラスがネットを揺らし、緊迫した後半に向けて完璧なお膳立てをするとともに、このカップ戦の流れを引き寄せた。