AFP
翻訳者：
オールド・トラッフォードで崩壊！ マンチェスター・ユナイテッド、2点リードを吹き飛ばして屈辱のカラバオカップ敗退 マイケル・キャリックに批判集中
オールド・トラッフォードでの壊滅的な崩壊
マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードでブライトンに3-2で敗れ、波乱のカラバオカップ3回戦敗退となった。キャリック監督率いるチームはまさかの失速を見せ、ホームで序盤に余裕のあるリードを築きながらも試合を落とした。
ユナイテッドは指揮官が先発を数人変更した中でも、立ち上がりから一気に主導権を握った。そして開始10分までにあっという間に2-0とした。8分にシェイ・レイシーが先制点を決めると、その2分後にはメイソン・マウントが追加点を奪い、ホームチームが試合を完全に支配した。
しかし、ブライトンは諦めず、前半終了間際に1点を返すことに成功した。アウェーのチャラランポス・コストラスがネットを揺らし、緊迫した後半に向けて完璧なお膳立てをするとともに、このカップ戦の流れを引き寄せた。
望まぬ歴史の50年
後半は、ブライトンの継続的な圧力を受けて守備組織が完全に崩壊し、ホームのユナイテッドにとってまさに惨事となった。65分にはパスカル・グロスが同点弾を決め、オールド・トラフォードの観衆を静まり返らせた。
劇的な逆転は、そのわずか5分後に完成した。マキシム・デ・カイパーがブライトンを勝ち越しに導くゴールを決め、ホームチームにとってこれ以上ない形で始まっていた一夜の流れを完全にひっくり返した。ユナイテッドは終盤に入っても実のある反撃を見せられず、カップ戦での痛恨の早期敗退が決定的となった。
今回の敗戦は、マンチェスターの名門にとって歴史的にも厳しい節目となった。ユナイテッドがオールド・トラフォードで2点以上をリードしながら敗れたのは、50年以上で初めてである。この不名誉な記録は、1976年9月にトッテナムに3-2で敗れた試合までさかのぼる。
暗いムードの中で輝きを放つレイシー
ホームチームにとって数少ない明るい材料の一つとなったのは、高く評価される有望株レイシーの印象的なパフォーマンスだった。序盤の一撃で、たとえ最終結果によってその機会が台無しになったとしても、彼はクラブの現代史にすぐさま名を刻んだ。
レイシーは、2016年2月に18歳のマーカス・ラッシュフォードがFCミッティラン戦で同じ偉業を成し遂げて以来、ユナイテッドで先発デビュー戦ゴールを決めた初のティーンエージャーとなった。だが残念ながら、この信じがたい節目の瞬間は、チーム守備の崩壊によって完全にかき消された。
この敗戦により、現在キャリック監督の肩にのしかかるプレッシャーはいっそう強まっている。ユナイテッド指揮官は今や自身の職を守る戦いを強いられており、今季ここまで全公式戦6試合でわずか2勝という惨憺たる成績にとどまっている。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの重要な試合が待ち受ける
キャリックと低調なパフォーマンスが続くチームは今後、プレミアリーグでシーズンを直ちに立て直す必要がある。マンチェスター・ユナイテッドは敵地でフラムと対戦するが、首脳陣に向けられる高まる批判を和らげるには、説得力のある勝利だけが必要だと分かっている。
一方、ブライトンは歴史的な逆転劇を成し遂げたことで、自信をみなぎらせてカラバオカップ4回戦に臨むことになる。ブライトンはこの素晴らしい状態と勢いを、次の国内戦にも持ち込みたい考えだ。
その真価は、リーグ戦に戻った時に究極の試練にさらされることになる。ブライトンは、注目の一戦でプレミアリーグ王者アーセナルと対戦する準備を進めている。
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