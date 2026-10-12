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オールド・トラッフォードでマイケル・キャリックへの重圧が高まる中、プレミアリーグの元監督がマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に「関心」
オールド・トラッフォードで高まる重圧
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から苦戦が続く中、今後の選択肢を広く検討している。クラブがキャリック監督の解任を決めた場合、ハウ氏はオールド・トラッフォードでの指揮に関心を持っていると報じられている。
『フットボール・インサイダー』によると、48歳のハウ氏は監督のポストが空けば、ユナイテッド幹部との話し合いに応じる意向だという。ハウ氏は夏にニューカッスルを離れ、現在は無所属だ。
キャリック監督の下、チームはここまで思うような結果を出せず、リーグ13位に沈んでいる。ユナイテッドはリーグ開幕から6試合で勝ち点わずか6。直近のトッテナム戦も1-1の引き分けに終わった。
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ハウ、ユナイテッドを魅力的な選択肢と捉える
厳しい目が向けられる中でも、マンチェスター・ユナイテッドは直ちに監督を交代させる考えはない。クラブ首脳陣はキャリックに立て直しの機会を与え、シーズン序盤での性急な解任を避けたいと考えている。
一方、ハウは有力な代替候補として位置づけられている。イングランド人指揮官は次のキャリアを検討する中で、マンチェスター・ユナイテッドの監督職を非常に魅力的な機会と捉えているとみられる。
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドの幹部は後任候補としてハウを高く評価している。プレミアリーグでの豊富な経験に加え、北東部で指揮を執っていた時期に得たチャンピオンズリーグでの経験を評価しているという。
プレミアリーグで実績を証明済み
ハウはセント・ジェームズ・パークでチームを大きく変えた手腕により、高い評価を得ている。2021年、クラブが深刻な降格の危機に直面していた時に指揮を執り、その状況を一変させた。
在任中、ハウはチームをチャンピオンズリーグ出場に導き、70年ぶりとなる国内主要タイトルをもたらした。今夏に退任し、後任にはマティアス・ヤイスレが就任した。
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キャリックには早急な立て直しが必要だ
現時点で、カリック監督はクラブ首脳陣の支持を維持している。昨季、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ復帰に導いたことで正式監督の座を手にし、首脳陣からの重要な信頼も得た。
首脳陣は、現在の不振を立て直し、昨季の好調ぶりを取り戻すための時間を与えるべきだと考えている。リーグ戦わずか6試合で解任するのは、現時点では時期尚早とみられている。
それでも、今後数週間でパフォーマンスが大幅に改善しなければ、実績のあるハウ監督が控えるなか、INEOSの首脳陣は非常に難しい決断を迫られる可能性がある。
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