厳しい目が向けられる中でも、マンチェスター・ユナイテッドは直ちに監督を交代させる考えはない。クラブ首脳陣はキャリックに立て直しの機会を与え、シーズン序盤での性急な解任を避けたいと考えている。

一方、ハウは有力な代替候補として位置づけられている。イングランド人指揮官は次のキャリアを検討する中で、マンチェスター・ユナイテッドの監督職を非常に魅力的な機会と捉えているとみられる。

報道によると、マンチェスター・ユナイテッドの幹部は後任候補としてハウを高く評価している。プレミアリーグでの豊富な経験に加え、北東部で指揮を執っていた時期に得たチャンピオンズリーグでの経験を評価しているという。