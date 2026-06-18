「熱狂的なスタートを切ったが、土曜のトロントでは“非常に強力なチームが待つ”」とノイアーは語った。「何が起こるか分かっている。だがコートジボワールも、同じように分かっている」。

とりわけ「不滅の」マヌが放つ有名な「オーラ」だ。その「オーラ」とは何か？「説明するのはあなたの仕事でしょう。私は今ここへ来たばかりですから…」と彼はウィンストン・セーラムの大学講堂で冗談を言った。 基本はシンプルだ。彼は前線の選手たちに「頼れる仲間がもう一人いる」という安心感を与えている。

40歳になっても「睡眠、食事、日頃の振る舞いが大切」と語り、体調管理は「常に何をすべきか分かっている」と断言した。間に合った「国民のふくらはぎ」は、バイエルン時代から担当するチームドクター、ヨッヘン・ハーネが丁寧にケアしている。

大舞台での勝利は可能か？「チームならできると信じている。そうでなければ、ここにはいない」とノイアー。ドイツ代表には「機敏で生意気な若手」と「経験豊富なベテラン」がバランスよく揃う。まさに「不滅の」マヌエル・ノイアーのように。