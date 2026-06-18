マヌエル・ノイアーは、就任1000日を迎えたドイツ代表監督に先を譲った。この日、ユリアン・ナーゲルスマン監督がトレーニングで数球キャッチし、その後ノイアーが定位置に戻った。ドイツ代表のワールドカップ第2戦・コートジボワール戦でもノイアーがゴールを守り、新たな記録を樹立するだろう。
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「オーラ」を巡る質問で、マヌエル・ノイアーが記者をからかい、W杯記録更新目前に。
40歳のノイアーは通算21試合出場となり、フランス代表ロリスを抜き、W杯最多出場ゴールキーパーとなった。大会初戦のキュラソー戦（7-1）で125試合出場を達成し、ドイツ代表最年長選手でもある。
42歳での2028年欧州選手権出場は考えておらず、今回のW杯を「最後の大会」と位置づけている。 本来はこのW杯に出場するつもりはなかったが、今は「天からの贈り物」だと感じている。
なぜ復帰したのか。彼は2024年の自国開催EUROを「素晴らしい」と振り返り、その後「正当な理由」で引退したのは「正しい決断」だったと語る。それでもナゲルスマン監督との連絡は続き、最終的に代表監督から大会出場を打診されたという。
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マヌエル・ノイアーは、自身のオーラについて冗談を言った。
「熱狂的なスタートを切ったが、土曜のトロントでは“非常に強力なチームが待つ”」とノイアーは語った。「何が起こるか分かっている。だがコートジボワールも、同じように分かっている」。
とりわけ「不滅の」マヌが放つ有名な「オーラ」だ。その「オーラ」とは何か？「説明するのはあなたの仕事でしょう。私は今ここへ来たばかりですから…」と彼はウィンストン・セーラムの大学講堂で冗談を言った。 基本はシンプルだ。彼は前線の選手たちに「頼れる仲間がもう一人いる」という安心感を与えている。
40歳になっても「睡眠、食事、日頃の振る舞いが大切」と語り、体調管理は「常に何をすべきか分かっている」と断言した。間に合った「国民のふくらはぎ」は、バイエルン時代から担当するチームドクター、ヨッヘン・ハーネが丁寧にケアしている。
大舞台での勝利は可能か？「チームならできると信じている。そうでなければ、ここにはいない」とノイアー。ドイツ代表には「機敏で生意気な若手」と「経験豊富なベテラン」がバランスよく揃う。まさに「不滅の」マヌエル・ノイアーのように。