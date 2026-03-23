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オーランド・シティが、アトレティコ・マドリードのスター選手アントワーヌ・グリーズマンとの契約に近づいていると報じられている
- Getty Images Sport
かねてより噂されていた移籍が正式に決まる
2月末、グリーズマンがオーランド・シティへの移籍を検討しているという報道が最初に浮上したが、アトレティコ・マドリードがコパ・デル・レイの決勝進出を決めたことで、その移籍は一旦頓挫したと報じられている。彼はアトレティコ・マドリードでのキャリアをタイトル獲得で締めくくりたいと強く望んでいたためだ。
それでも、MLSの主要な移籍市場が閉幕したにもかかわらず、このフランス人選手は移籍を成立させる意向を固持している。すべてが計画通りに進めば、彼は欧州のクラブシーズン終了後に正式に北米へ移籍することになる。
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よく知られているMLSへの挑戦
グリーズマンはかねてより、メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーしたいという意向を明らかにしてきた。このフランス人選手はアメリカのスポーツの大ファンとして知られ、NBAの試合観戦中の姿がよく目撃されている。過去にはLAFCやシカゴ・ファイアー、そして一時的にインター・マイアミなど、複数のMLSクラブとの移籍説が浮上していた。
しかし、どうやらオーランドが彼の最終的な行き先となるようだ。
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ヨーロッパでの輝かしいキャリア
グリーズマンは即座にリーグ屈指の選手の一人となるだろう。 このフランス人選手は代表チームのキャプテンを務め、レ・ブルー（フランス代表）で44ゴールを挙げ、2018年のワールドカップで優勝を果たした。クラブでのキャリアはタイトル獲得数ではやや及ばないものの、それでも極めて成功している。彼はアトレティコ・マドリードの歴代最多得点者であり、ラ・リーガのシーズンベストイレブンに4度選出され、バロンドールでは2度3位に入っている。
34歳となった今年は調子がやや落ちているものの、依然としてアトレティコにとって不可欠な存在だ。スペイン1部リーグでは6ゴール1アシストを記録し、コパ・デル・レイでは5ゴールを挙げている。
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オーランド・シティにとって必要となるかもしれない追い風
一方、オーランド・シティは苦戦を強いられている。3月11日に長年の指揮官オスカー・パレハと袂を分かつと、それ以降も状況はさほど好転していない。ライオンズは土曜日にナッシュビルSCに0-5で敗れた。それでも、チームには若手が中心となり、これまでにも欧州のトップ選手を獲得してきた実績がある。そしてグリーズマンの加入により、チームのレベルを引き上げるスター選手が加わる可能性もある。
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