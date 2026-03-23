グリーズマンはかねてより、メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーしたいという意向を明らかにしてきた。このフランス人選手はアメリカのスポーツの大ファンとして知られ、NBAの試合観戦中の姿がよく目撃されている。過去にはLAFCやシカゴ・ファイアー、そして一時的にインター・マイアミなど、複数のMLSクラブとの移籍説が浮上していた。

しかし、どうやらオーランドが彼の最終的な行き先となるようだ。



