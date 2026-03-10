オープン・ヴァル、レッチェ対クレモネーゼ戦：「ソッツァは最高の1日ではなかった」

元審判員のマウロ・トノーリニが、DAZNの「Open Var」で、セリエA第28節の試合に関するAIA（イタリア審判協会）の見解を説明した。審判の判定に関して最も注目された試合のひとつが、ソッツァ主審、VARとAVARをディ・パオロとフルノーが担当したレッチェ対クレモネーゼ戦（2-1）だ。

トノーリニは、クレモネーゼが異議を唱えた、サナブリアとギャビー・ジーンの接触の場面から話を始める。「大丈夫、大丈夫、何も問題ない」とソッツァはライブで言う。この見解はVARも確認している。「ここには何もない。これは何の問題もない。チェック完了、何も問題ない」。 トノリニはこうコメントしている。「この状況では、ガビー・ジャンがサナブリアに2回接触している。我々にとっては、VAR室ではなくピッチ上で評価すべき接触だ。ちなみに、このプレーは、チェディラにファウルが宣告されたことから始まったが、ファウルはなかった。ローマ対ユヴェントスの素晴らしい試合の後、ソッツァはそれほど幸せな1日を過ごせなかった」。

トノーリニはこう続けてコメントしている。「PKはありえたのか？確かに、腕による高い接触よりも、低い接触の方がより激しい。我々の見解では、これはピッチ上での評価に留めるべきだ」。