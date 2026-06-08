マグワイアの放出は、新戦力獲得のための資金調達目的とみられる。彼はキャリック監督の下でレギュラーとしてチームを支え、監督の正式就任にも貢献したが、クラブ首脳は財務状況を重視している。そのため、チーム安定より利益を優先するのではないかとの懸念が生じている。

ブラウンは「ピッチ上でマグワイアが出場する試合としない試合では明らかな違いがある。彼はチームに大きな影響を与えている」と語った。 「問題は、クラブやオーナーが金銭的利益しか見ていないことだ。適切なオファーがあれば、彼らはマグワイアを放出して資金を調達し、新戦力を獲るだろう」との声も。実際、マグワイアはセリエA王者インテルに守備補強の一環としてオファーされていると報じられている。