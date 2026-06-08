Getty Images Sport
翻訳者：
「オーナーは金儲けしか考えていない」――マンチェスター・ユナイテッドの移籍方針が判明。ハリー・マグワイアに関する「ばかげた」決断に警告。
レッド・デビルズ、マグワイアの退団に前向き
マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は、移籍方針が明確になる中、マグワイア売却を承認するのは「ばかげた」動きだと警告されている。彼は数カ月前に2027年までの契約延長にサインしたが、センターバックとしての立場は安泰ではない。 『フットボール・インサイダー』によると、ユナイテッドはチーム刷新のため、適切な価格ならオファーを受け入れるという。
元ユナイテッドのチーフスカウト、ミック・ブラウン氏はこう語る。「ハリー・マグワイアの将来は保証されていない。報道では複数のクラブが興味を示しており、クラブも放出を否定していないようだ。 正直、放出は愚策で、実現すれば驚く。だが、このクラブの経営陣が何をやるかは予測できない」と語った。
- AFP
売却を検討する金銭的理由
マグワイアの放出は、新戦力獲得のための資金調達目的とみられる。彼はキャリック監督の下でレギュラーとしてチームを支え、監督の正式就任にも貢献したが、クラブ首脳は財務状況を重視している。そのため、チーム安定より利益を優先するのではないかとの懸念が生じている。
ブラウンは「ピッチ上でマグワイアが出場する試合としない試合では明らかな違いがある。彼はチームに大きな影響を与えている」と語った。 「問題は、クラブやオーナーが金銭的利益しか見ていないことだ。適切なオファーがあれば、彼らはマグワイアを放出して資金を調達し、新戦力を獲るだろう」との声も。実際、マグワイアはセリエA王者インテルに守備補強の一環としてオファーされていると報じられている。
ワールドカップでの敗退が不透明感を強めている
マグワイアはクラブでの将来が不透明だ。国際舞台でも痛烈な打撃を受けた。トーマス・トゥヘル監督は若手へ世代交代するため、彼を2026年W杯イングランド代表から外した。 この冷遇にマグワイアは大きな衝撃を受けた。マンチェスター・ユナイテッドでは太ももを負傷しながらもリーグ戦で復帰し、コンディションを証明していただけに落差は大きい。マグワイアはSNSで「ショックでがっかりした」と不満を吐露した。
- Getty Images
ユナイテッドの守備陣の将来への影響
ユナイテッドがマグワイアを売却すれば、キャリックのロッカールームには大きなリーダーシップの空白が生じる。彼はレニー・ヨロやエイデン・ヘブンなど若手の指導で重要な役割を果たしてきた。センターバックの補強は急務だが、彼の離脱はキャリントンの次世代育成に支障をきたす恐れがある。
ブラウンは「彼は経験豊富なベテランで、ヨロやヘブンの成長を支えている」と指摘する。「彼が去れば大きな損失だ。私は衝撃を受けるだろう。だがクラブは可能性を否定していない」。最終決定権は理事会にあるため、マグワイアとレッドデビルズの長い関係は今夏に終わるかもしれない。