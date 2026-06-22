アルゼンチン対オーストリア





アルゼンチン





E. マルティネス 6：前半はほぼ出番なし。サビッツァーのFKを阻止。





モリーナ 6：前に出過ぎず守備をカバー。センターバックの補助役として攻撃は主にメディナに任せた。





ロメロ 6：荒っぽいプレーが目立ったが、57分に交代。 オタメンディ 5.5：終盤のダンソとの空中戦で危うく同点弾を許すところだった。





リ・マルティネス 6.5：センターバックで安定感を見せ、グレゴリッチやアルナウトヴィッチにほとんど脅威を与えなかった。





メディナ 6.5：左で何度も攻め上がり、先制点をアシスト。81分タリアフィコ（評価なし）に交代。ライマーと小競り合い。





デ・ポール 6：口論もフィジカルも恐れず、時折やり過ぎる一面も。代表ではメッシとプレーし、いつもワンランク上のパフォーマンスを見せる。81分パレデス（評価なし）に交代。









エンツォ・フェルナンデス 6.5：30分頃、絶妙な走り込みでメッシのパスを狙うも届かず。1-0の場面でメディナへ好パスを供給し、ニコ・ゴンサレスのチャンスでも存在感を示した。





マック・アリスター 6：目立たないが、ボール回しと守備で不可欠。





アルマダ 6：序盤は活気があったが徐々に勢い衰える。先制点の起点となり、目立たない仕事をこなした。2022年のディ・マリアほどではないが献身的なプレー。 （65分よりニコ・ゴンサレス 6.5：ヘディングとシュートで2点目を目前にし、試合にスムーズに溶け込んだ。ジュリアン・アルバレスとは対照的なパフォーマンスだった）。





メッシ 7.5：ラウタロへ絶妙なスルーパス。しかし先制PKを外し、大会3度目の失敗で記録更新を逃した。アラバの介入で1対1もシュラーガーに阻まれた。その後、エンツォ・フェルナンデスへ天才的アシストを供給も、再びシュートはブロックされた。 しかし歴史は少し先へ伸びただけ。メディナのアシストを左足で沈め、終盤には2得点を奪って通算17、18ゴール目。クローゼ超えの大会最多得点と6試合連続得点のタイ記録を達成した。 5試合で5得点。圧倒的なドリブル、卓越したテクニック、驚異のスタミナ。39歳の誕生日を前に伝説は更新された。





ラウタロ・マルティネス 6.5：序盤に深い位置へ抜け出しPKを獲得も、メッシのキックは止まった。スルーパスで再び好機を創出したが、これも外れた。終盤は少し落ち着きを欠いた。現時点では「王」リオネルの理想的な相棒で、スカローニ監督もアルバレスより起用している。 64分、チームメイトのアルヴァレスと交代。（アルヴァレス 5.5：ほとんど存在感を示せなかったが、2点目の「プルガ」ゴールには関与）





スカローニ監督 6.5：前半はミスが目立ったが、選手層は桁違い。メッシとの連携を考慮し、ラウタロ起用とニコ・ゴンサレス投入は好判断。2大会連続制覇を狙う本物のチームだ。









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