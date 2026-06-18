Getty Images Sport
翻訳者：
オーストラリア代表FWサム・カーはチェルシーを退団し、まもなくNWSLへフリー移籍すると報じられた。
キングスメドウの伝説の時代が幕を閉じた
カーのチェルシー退団は、6年半にわたる在任期間の幕を閉じた。2020年初頭に加入した彼女は、WSL5回、FAカップ3回、リーグカップ3回の優勝に貢献し、イングランド屈指のストライカーとしての地位を確立した。 最後のシーズンも負傷から復帰し、2025-26シーズンを17得点を挙げて締めくくった。
158試合で116得点を挙げ、クラブ歴代最多得点者（タイ）となった。退団が発表されると、新天地へ旅立つ決意をにじませながら別れの言葉を綴った。ブルーズでの最後も彼女らしい一撃。最終戦のWSLマンチェスター・ユナイテッド戦で0-0の均衡を破る唯一のゴールを決め、1-0の勝利で幕を閉じた。
- Getty Images
慣れ親しんだ場所へ戻る
『The Athletic』によると、カーは2015～2017年にプレーしたゴッサムFC（旧スカイ・ブルーFC）に復帰する見込みだ。ニュージャージーを本拠地とする同クラブでは40試合28得点を記録し、2023年バロンドール投票2位のキャリアを築いた。 NWSLでは3度目の在籍となる。ロンドン移籍前はシカゴ・レッドスターズでプレーした。
現在NWSL王者のゴッサムは連覇を狙い、移籍市場で積極的な補強を進めている。カーの加入により、世界屈指の得点力を持つスター選手を獲得し、オーストラリア代表FWの加入で攻撃陣はさらに厚みを増す。ゴッサムが米国女子サッカー界の頂点に留まるための大きなピースとなるだろう。
かつてのブルーズのチームメイトたちと再会
ニューヨークへの移住はカーにとってスムーズだろう。ゴッサムのロッカールームには馴染みの顔が複数いる。同クラブはすでに元ブルーズのジェス・カーターとアン＝カトリン・ベルガーを獲得。さらにノルウェー代表グーロ・レイテンもレンタルを経て長期契約を結んだ。
クラブはさらに、3,500万ドルを投じて3,000平方フィートのジムとハイドロセラピースイートを含む最新トレーニング施設の建設も発表した。サッカー運営社長ヤエル・アヴェルブッフ・ウェストのリーダーシップのもと急速に成長するゴッサムは、新たな挑戦を求める欧州のトップ選手にとって魅力的な移籍先となっている。
- Getty Images Sport
怪我を乗り越え、攻撃の先頭に立つ
カーの復活は、この1年で最も心温まる物語の一つだ。2024年1月に前十字靭帯を損傷した際、彼女が再び爆発的なパフォーマンスを取り戻せるか疑問の声もあった。しかしチェルシーでの最後の8試合で8得点を挙げ、その疑念を吹き飛ばした。NWSLのフィジカル戦にも対応できる得点感覚の鋭さを証明した。
現在5位のゴッサムにとって、2年連続WSL得点王の加入は優勝争いへの原動力となる。大舞台で力を発揮するカーの加入は、チームが国内だけでなく世界でも強豪として存在感を高める意気込みを示している。