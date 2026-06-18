オーストラリア代表FWサム・カーはチェルシーを退団し、まもなくNWSLへフリー移籍すると報じられた。

カーのチェルシー退団は、6年半にわたる在任期間の幕を閉じた。2020年初頭に加入した彼女は、WSL5回、FAカップ3回、リーグカップ3回の優勝に貢献し、イングランド屈指のストライカーとしての地位を確立した。 最後のシーズンも負傷から復帰し、2025-26シーズンを17得点を挙げて締めくくった。

158試合で116得点を挙げ、クラブ歴代最多得点者（タイ）となった。退団が発表されると、新天地へ旅立つ決意をにじませながら別れの言葉を綴った。ブルーズでの最後も彼女らしい一撃。最終戦のWSLマンチェスター・ユナイテッド戦で0-0の均衡を破る唯一のゴールを決め、1-0の勝利で幕を閉じた。



