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翻訳者：
オーストラリア代表選手がコカイン陽性反応を示し、スピード違反で2度摘発されたことを受け、運転免許が停止された。
ヴォルパトが法的トラブルに直面している
『デイリー・マーベリック』によると、オーストラリア代表のヴォルパト選手がシドニーでスピード違反により2回停車させられた際、路上の薬物検査でコカイン陽性反応が出たという。 警察は金曜未明、アンザック橋の制限速度60km/h区間で時速109kmでBMWを運転していた22歳男性を停止させ、速度違反の告発通知を交付。国際運転免許証は6か月間停止された。
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各統治機関が疑惑に対応
当該選手に関する報道を受け、フットボール・オーストラリアと地元プロ選手組合は、状況を注視しつつ全面支援する方針を示した。
オーストラリアサッカー協会は公式声明で「当協会は当該選手と連絡を取り、状況を注視し、支援する」と表明した。
オーストラリアプロサッカー選手協会（PFA）も「クリスティアン・ヴォルパトに関する報道を把握しており、彼への支援を確実に実施する」と表明した。
所属変更で物議
この騒動は、ヴォルパトが2026年5月下旬にイタリアからオーストラリアへ代表資格を変更してからわずか数か月後に起きた。 シドニー生まれの攻撃的選手である彼は、これまでイタリアの各ユース代表でプレー。2022年W杯を控えた時期には、ローマとサッスオーロでのクラブキャリアに専念するためオーストラリア代表の招集を辞退していた。しかし、直前での心変わりが功を奏し、法的問題が浮上する直前にオーストラリアの2026年W杯代表メンバーに選ばれた。
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サッスオーロは警察の調査結果を待っている
ヴォルパートの代理人と所属クラブのサッスオーロは、ニューサウスウェールズ州警察の捜査を見守っており、現時点ではコメントを出していない。この若手ウインガーは、オーストラリアサッカー協会による措置に加え、セリエAのクラブから内部懲戒を受ける可能性がある。この事態はイタリアでのプレシーズン準備に影響し、代表チームでの立場にも不透明感をもたらしている。
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