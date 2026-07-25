オーストラリア代表選手がコカイン陽性反応を示し、スピード違反で2度摘発されたことを受け、運転免許が停止された。

当該選手に関する報道を受け、フットボール・オーストラリアと地元プロ選手組合は、状況を注視しつつ全面支援する方針を示した。

オーストラリアサッカー協会は公式声明で「当協会は当該選手と連絡を取り、状況を注視し、支援する」と表明した。

オーストラリアプロサッカー選手協会（PFA）も「クリスティアン・ヴォルパトに関する報道を把握しており、彼への支援を確実に実施する」と表明した。