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Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

翻訳者：

オーストラリア代表で元チェルシーのFWサム・カーが、NWSL王者ゴッサムFCに加入した。

サム・カー
NJ/NYゴッサムFC
シカゴレッドスターズ
チェルシーFCウィメン
NWSL

ゴッサムFCはサム・カーと2030年シーズンまでの契約を結んだ。彼女はスカイ・ブルーFCで3シーズン、チェルシーFCで6シーズンプレーした後、ゴッサムに復帰する。

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    カーのゴッサムFC復帰

    ゴッサムFCは、世界で最もタイトルを獲得した女子サッカー選手の一人、オーストラリア代表FWサム・カーと2030年まで契約した。

    同クラブは月曜日、オハイオ州コロンバスで行われたチャレンジカップでカンザスシティ・カレントを2-0で破った直後に契約締結を発表した。カーはチェルシーで6年間プレーした後、このニュージャージー／ニューヨークを本拠地とするクラブに加入する。チェルシーでは女子スーパーリーグ（WSL）得点王2回、リーグ5連覇、国内カップ6冠を達成した。

    2015～2017年にスカイ・ブルーFCでプレーした経験もあるストライカーにとって、ゴッサム加入は“帰還”となる。国際移籍証明書の発行が完了次第、7月に正式加入する。

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  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    「このクラブは、私の歩みにおいて重要な役割を果たしてくれました」

    「ゴッサムFCとこの街に戻れてとてもワクワクしています。このクラブは私のキャリアで重要な存在でした。ゴッサムが築いたすべてを背景に、このタイミングで戻るのは本当に特別です。明確な目標があり、チームがタイトルを争い、歴史を刻む一助となれることを楽しみにしています。」とカーはゴッサムの声明で語った。


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    NWSLの未解決課題

    カーが最後にNWSLでプレーしたとき、彼女はリーグ史上初めてNWSL MVPを2度受賞した。しかしNWSLの「ハイ・インパクト・プレイヤー（HIP）」ルールでは、2024年の前十字靭帯（ACL）負傷で長期離脱したため対象外となった。

    それでもゴッサムFCにはアロケーションマネーが残っている。先週、DFリリー・レアーをボストン・レガシーFCへ放出し、拡張アロケーションマネー35万ドルを獲得した。

    ゴッサムFCサッカー運営担当プレジデントのヤエル・アバーブッフ・ウェスト氏は「サムは同世代屈指の選手で、最高レベルで結果を残してきた試合の流れを変える才能を持つ選手です」と語った。 「彼女の勝利への執念、たゆまぬ闘志、そして一瞬で試合を決める力は、彼女を世界屈指の選手にしている。サムをゴッサムに迎え入れることは、クラブにとって大きな喜びだ。」

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    次は何が起こるのでしょうか？

    カーは国際移籍証明書が承認され次第、7月にゴッサムに加入する。ゴッサムFCは現在、6勝2敗3分でリーグ5位。