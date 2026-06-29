オーストラリア代表で元チェルシーのFWサム・カーが、NWSL王者ゴッサムFCに加入した。

ゴッサムFCは、世界で最もタイトルを獲得した女子サッカー選手の一人、オーストラリア代表FWサム・カーと2030年まで契約した。

同クラブは月曜日、オハイオ州コロンバスで行われたチャレンジカップでカンザスシティ・カレントを2-0で破った直後に契約締結を発表した。カーはチェルシーで6年間プレーした後、このニュージャージー／ニューヨークを本拠地とするクラブに加入する。チェルシーでは女子スーパーリーグ（WSL）得点王2回、リーグ5連覇、国内カップ6冠を達成した。

2015～2017年にスカイ・ブルーFCでプレーした経験もあるストライカーにとって、ゴッサム加入は“帰還”となる。国際移籍証明書の発行が完了次第、7月に正式加入する。