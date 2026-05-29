Getty/GOAL
翻訳者：
『オン・ザ・ビーチ』――リオネル・メッシ旋風でマイアミが活気づく。2026年ワールドカップではスコットランド「タータン・アーミー」が歴史的瞬間を目撃するため訪れると期待される。
マイアミ移籍でメッシ、MLS最大のスターに
バロンドール8度受賞のメッシは、バルセロナとパリ・サンジェルマンでの活躍後、2023年夏に欧州サッカーを離れた。インテル・マイアミでデイヴィッド・ベッカム氏とタッグを組み、数人の仲間も同行させた。
南フロリダでMVPとMLSカップ制覇を経験した最多タイトル保持者は、いまや米国サッカーの顔だ。その人気はNFL、NBA、MLBのスターに引けを取らない。
彼が街に現れるたび、多くのセレブを含むファンが殺到する。マイアミはこれまでも恩恵を受けてきたが、今度は新しいサッカー体験を迎える。
スコットランドのサポーターも大西洋を越え、太陽の下で試合を楽しみ、地元や世界中のファンに存在感を示すつもりだ。
- Booker
スコットランドのファンたちが、サンシャイン・ステートで盛り上がる準備万端
元スコットランド代表スノッドグラス氏は、ブッカー社との共同インタビューで、メッシ・マニアに対抗するイベントについて「結果に関わらず素晴らしい体験になる」と語りました。 人々は団結し、国を全力で応援して楽しい時間を過ごすでしょう。ビーチにはスコットランドのファンも集まり、その雰囲気を味わうはずです。」
スコットランドはワールドカップのグループリーグを突破し、歴史を刻めるか？
スコットランドは21世紀に入り初めてワールドカップに出場する。前回出場は1998年であり、1954年の初出場以来8度目の出場となる。
1978年オランダ戦でアーチー・ジェミルが決めた伝説のゴールなど、記憶に残る場面も多い。それでもスコットランドは一度もグループステージを突破したことがない。
スティーブ・クラーク監督率いる2026年代表チームはその歴史を変える可能性がある。記録が塗り替えられると思うかと問われたスノッドグラスはこう語った。「グループリーグ突破へは今の状況から学べると確信している。実際に試合が始まるまで何が起こるかは分からないが。 実現すれば心から喜ぶだろう。
これほどふさわしい選手とスタッフはいない。彼らは多くの浮き沈みを経ても国に素晴らしい思い出をもたらし、再び大会に出場できる希望と信念を蘇らせている。
ファンも期待している。ユーロ出場は喜ばしかったが、今は結果が求められる。その第一歩がブラジル戦だ。」
スコットランドの試合日程：親善試合とワールドカップグループステージ
スコットランド代表は、公式戦に向けてキュラソーとボリビアと親善試合を行う。6月13日にはフォックスボロのギレット・スタジアムでハイチとワールドカップ初戦を戦う。
19日には同じ会場でモロッコと対戦した後、マイアミへ移動し、24日にブラジルと対戦する。両国の熱狂的ファンが、太陽の下、ハードロック・スタジアムに集結する。
ロバート・スノッドグラスへのインタビューは、英国の卸売業者ブッカーの依頼で実施された。同社は「スポーツの夏」にスコットランドのファンが地元商店を利用よう呼びかけるキャンペーンを展開している。