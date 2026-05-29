バロンドール8度受賞のメッシは、バルセロナとパリ・サンジェルマンでの活躍後、2023年夏に欧州サッカーを離れた。インテル・マイアミでデイヴィッド・ベッカム氏とタッグを組み、数人の仲間も同行させた。

南フロリダでMVPとMLSカップ制覇を経験した最多タイトル保持者は、いまや米国サッカーの顔だ。その人気はNFL、NBA、MLBのスターに引けを取らない。

彼が街に現れるたび、多くのセレブを含むファンが殺到する。マイアミはこれまでも恩恵を受けてきたが、今度は新しいサッカー体験を迎える。

スコットランドのサポーターも大西洋を越え、太陽の下で試合を楽しみ、地元や世界中のファンに存在感を示すつもりだ。