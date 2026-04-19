BVB、イタリアのクラブ、レッドブル・ザルツブルク、FCバイエルン、1899ホッフェンハイムが関心を示している。

ザグレブ生まれのカンテはフランス系ルーツを持ち、クロアチアU-15代表として2024年9月のデビュー以来6試合1得点を記録している。

NK HASKザグレブのユース出身で、2022年にロコモティバに移籍。現在は同クラブのU-17でプレーしている。