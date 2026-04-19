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Ole Book Borussia Dortmund 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

翻訳者：

オレ・ブック監督のBVB初陣か。ボルシア・ドルトムントがカンテ獲得競争でリードと報じられている。

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BVBは、NKロコモティバ・ザグレブのクロアチアU-21代表リアム・クロード・カンテの獲得を目指している。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、15歳のセンターバックの移籍争いでボルシア・ドルトムントが現在優位だという。

  • BVB、イタリアのクラブ、レッドブル・ザルツブルク、FCバイエルン、1899ホッフェンハイムが関心を示している。

    ザグレブ生まれのカンテはフランス系ルーツを持ち、クロアチアU-15代表として2024年9月のデビュー以来6試合1得点を記録している。

    NK HASKザグレブのユース出身で、2022年にロコモティバに移籍。現在は同クラブのU-17でプレーしている。

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  • OLE BOOK BORUSSIA DORTMUND Getty Images

    オレ・ブックはBVBで「逸材」を見つけたいと考えている

    ボルシア・ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブックは、SVエルバースベルクで才能ある選手とその成長を見抜く眼力で定評があった。就任会見では「ボルシア・ドルトムントをより強くする『隠れた逸材』を見つける」と語った。カンテがその一人になる可能性がある。

    すでに18歳のルカ・レッジャーニ、21歳のフィリッポ・マネという若手CBがおり、来季の主力候補はニコ・シュロッターベック（26）、ヴァルデマー・アントン（29）、ラミー・ベンセバイニ（31）だ。 ニクラス・ズーレ（30）のフリー移籍とエムレ・カン（32）の負傷により、ボルシアはセンターバックをもう1人補強すると見込まれている。

  • BVBでは、これらの契約が夏に満了する

    選手ポジション年齢
    ニクラス・ズーレディフェンダー30歳
    サリフ・オズカンMF28歳
    ユリアン・ブラントMF29歳
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