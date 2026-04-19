移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、15歳のセンターバックの移籍争いでボルシア・ドルトムントが現在優位だという。
IMAGO / DeFodi Images
翻訳者：
オレ・ブック監督のBVB初陣か。ボルシア・ドルトムントがカンテ獲得競争でリードと報じられている。
BVB、イタリアのクラブ、レッドブル・ザルツブルク、FCバイエルン、1899ホッフェンハイムが関心を示している。
ザグレブ生まれのカンテはフランス系ルーツを持ち、クロアチアU-15代表として2024年9月のデビュー以来6試合1得点を記録している。
NK HASKザグレブのユース出身で、2022年にロコモティバに移籍。現在は同クラブのU-17でプレーしている。
- Getty Images
オレ・ブックはBVBで「逸材」を見つけたいと考えている
ボルシア・ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブックは、SVエルバースベルクで才能ある選手とその成長を見抜く眼力で定評があった。就任会見では「ボルシア・ドルトムントをより強くする『隠れた逸材』を見つける」と語った。カンテがその一人になる可能性がある。
すでに18歳のルカ・レッジャーニ、21歳のフィリッポ・マネという若手CBがおり、来季の主力候補はニコ・シュロッターベック（26）、ヴァルデマー・アントン（29）、ラミー・ベンセバイニ（31）だ。 ニクラス・ズーレ（30）のフリー移籍とエムレ・カン（32）の負傷により、ボルシアはセンターバックをもう1人補強すると見込まれている。
BVBでは、これらの契約が夏に満了する
選手 ポジション 年齢 ニクラス・ズーレ ディフェンダー 30歳 サリフ・オズカン MF 28歳 ユリアン・ブラント MF 29歳