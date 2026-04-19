移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、15歳のセンターバックの移籍争いでボルシア・ドルトムントが現在優位だという。
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オレ・ブック監督のBVB初陣か。ボルシア・ドルトムントがカンテ獲得レースで優位と報じられている。
BVB、イタリアのクラブ、レッドブル・ザルツブルク、FCバイエルン、1899ホッフェンハイムが関心を示している。
ザグレブ生まれのカンテはフランス系ルーツを持ち、クロアチアU-15代表として2024年9月のデビュー以来6試合1得点を記録している。
NK HASKザグレブのユースで育ち、2022年にロコモティバへ移籍。現在は同クラブのU-17でプレーする。
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オレ・ブックはBVBで「逸材」を見つけたいと考えている
ボルシア・ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブックは、SVエルバースベルクで才能ある選手とその成長の可能性を早期に見抜く手腕で定評があった。就任会見では「ボルシア・ドルトムントをより強くする『隠れた逸材』を見つけ出す」と語った。カンテがその一人になる可能性がある。
すでに18歳のルカ・レッジャーニ、21歳のフィリッポ・マネという若手CBがおり、来季の主力候補はニコ・シュロッターベック（26）、ヴァルデマー・アントン（29）、ラミー・ベンセバイニ（31）だ。 ニクラス・ズーレ（30）のフリー移籍とエムレ・カン（32）の負傷により、ボルシアはセンターバックをもう1人補強すると見込まれている。
BVBでは、これらの契約が夏に満了する
選手 ポジション 年齢 ニクラス・ズーレ ディフェンダー 30歳 サリフ・オズカン MF 28歳 ユリアン・ブラント MF 29歳