ボルシア・ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブックは、SVエルバースベルクで才能ある選手とその成長の可能性を早期に見抜く手腕で定評があった。就任会見では「ボルシア・ドルトムントをより強くする『隠れた逸材』を見つけ出す」と語った。カンテがその一人になる可能性がある。

すでに18歳のルカ・レッジャーニ、21歳のフィリッポ・マネという若手CBがおり、来季の主力候補はニコ・シュロッターベック（26）、ヴァルデマー・アントン（29）、ラミー・ベンセバイニ（31）だ。 ニクラス・ズーレ（30）のフリー移籍とエムレ・カン（32）の負傷により、ボルシアはセンターバックをもう1人補強すると見込まれている。