オレ・ブックスは全力を尽くす。BVBは2人のストライカーを失うのか？

こうした発言には多様な解釈が可能だ。競技者としての内発的動機付けからすれば、ギラッシーの言葉は驚くに値しない。30歳の彼が、BVBの多くのチームメイトと同様に、余裕で獲得したリーグ2位に熱狂しなくても当然だ。

しかし数カ月前から移籍噂が絶えず、ここ数日は不自然に新情報が追加されている。昨年夏も同様で、クラブワールドカップを含むドルトムント1年目で38ゴール9アシストを挙げ、チャンピオンズリーグ得点王に輝いた。

当時、2028年までの契約には4000万ユーロで移籍できる条項があるとも報じられたが、レアル・マドリードやマンチェスター・シティからのオファーは今もっていない。