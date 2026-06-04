セルフー・ギラシーは定型句を使わず、明確に語った。その言葉は多くを語っている。 ボルシア・ドルトムントのフォワードは先日Sport1の取材に「今シーズン、本当に素晴らしい瞬間はなかった」と語った。理由はただ一つ、「何も優勝できなかったから」だ。ギラシーは「ドルトムントでプレーする以上、タイトルを勝ち取りたい」と断言した。
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オレ・ブックスは全力を尽くす。BVBは2人のストライカーを失うのか？
こうした発言には多様な解釈が可能だ。競技者としての内発的動機付けからすれば、ギラッシーの言葉は驚くに値しない。30歳の彼が、BVBの多くのチームメイトと同様に、余裕で獲得したリーグ2位に熱狂しなくても当然だ。
しかし数カ月前から移籍噂が絶えず、ここ数日は不自然に新情報が追加されている。昨年夏も同様で、クラブワールドカップを含むドルトムント1年目で38ゴール9アシストを挙げ、チャンピオンズリーグ得点王に輝いた。
当時、2028年までの契約には4000万ユーロで移籍できる条項があるとも報じられたが、レアル・マドリードやマンチェスター・シティからのオファーは今もっていない。
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セルフー・ギラッシの退団はBVBにとって痛手だ
現在、イスタンブールのフェネルバフチェがギラッシの獲得に強く動いている。ギラッシは昨年同様、移籍も検討していると報じられており、本人もその意向を示唆している。
スポーツ部門代表のラース・リッケンはファンケ・メディアグループに対し、「グイッサに関するオファーは受けていない。放出すつもりもない。彼は過去2シーズン、ドルトムントにとって価値があることを示した」と述べた。
公式戦96試合で60得点15アシストを記録するギラシーは、ドルトムントで確固たる地位を築いている。移籍金が4000万ユーロを超えたとしても、彼の退団はクラブにとって大きな損失だ。 高い得点力を補える選手がおらず、戦力低下は避けられない。
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セルフー・ギラシーは現時点でBVB加入を明言していない。
ギラッシーの退団を補うため、ボルシアは昨年ファビオ・シルバを移籍金2250万ユーロで獲得。39試合で10ゴール（3得点・7アシスト）に関与したが、決定力不足は明らかだった。 マクシミリアン・ベイヤーはセンターフォワードではなく、最近は左ウイングでの起用が増えている。カリム・アデイエミの去就も不透明だ。
ギラシーは昨夏も残留を示唆する発言がなく、新スポーツディレクターのオーレ・ブックにとって今夏の補強最大課題となる可能性がある。
ブックは最近、来季ギラッシ不在の可能性にも言及した。「彼の得点は極めて重要だ。放出は計画にも前提にもない。だが、並外れたオファーがあれば検討するだろう」と語った。
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オーレ・ブックは、エルバースベルクで即座に創造性を示さなければならない。
ブックはBVB加入後、最初の移籍市場でエルバースベルク時代に見せた創造性を早く示さなければならない。攻守両面で課題山積だ。ボルシアは緊急補強として、守備とゲームメイクに優れたボランチと、ユリアン・ブラントの代役となる攻撃的MFの2人を獲得すると見込まれている。
特に、ヘルタ・ベルリンの16歳ケネット・アイヒホルンのような才能は最優先だ。ただ、『Sport Bild』によると、新攻撃陣の補強はギラシーの残留説得にもつながるという。 交渉の席ではクラブが彼に計画を示し、新10番が今後より多くチャンスを作るだろうと伝えたという。
代表戦28試合出場を誇るギラシー自身は、まだ去就を決めていない。W杯後に市場が動く例年通り、3か月以上先まで結論を保留する可能性もある。
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ギラッシ問題とBVBの深刻な危機
ブックは万全を期しているはずだ。新ストライカー、特にギラッシの後継者候補に関する噂は絶えない。だが、この任務には大きなリスクが伴う。失敗は許されない。新エースは数字でギラッシ並みでなければならない。
一方、29試合で途中出場した控えのシルバは状況を注視するだろう。BVBでの立場が響き、彼はポルトガル代表としてワールドカップ出場を逃している。ギラッシが移籍し、すぐに新戦力が加われば、ブックとボルシアにとっては新たな課題となる。