オレ・ブックの知人が加入か：BVBが再びSVエルバースベルクから選手を獲得

ウェーバーは2025年12月、フォルトゥナ・デュッセルドルフで新スポーツディレクターに就任したスヴェン・ミスリンタットの初陣で解任された。だが降格危機にある名門クラブとの契約は続き、給与も受け取っている。彼は前任者クラウス・アロフスと緊密に協力していたため、アロフスが競技危機で退任した際に一緒に職を離れた。

移籍市場や選手層の編成が不十分だったため、フォルトゥナの低迷責任は両者にあった。シーズン前は昇格を目標としながら、途中からアロフスは「明確な目標を掲げたことはない」と主張を変えた。