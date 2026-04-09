『キッカー』誌によると、ブックに続き、側近のデビッド・ブラハもBVBに移籍する見込みだ。ブラハは現在2部クラブの暫定スポーツディレクターだが、ドルトムントへ移る予定だ。
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オレ・ブックの知人が加入か：BVBが再びSVエルバースベルクから選手を獲得
ブラハはエルバースベルクでセバスティアン・ケールの後任と連携し、スカウティングとライセンス部門を担当していた。しかし、後任者が決まるまでクラブを離れることはできない。
後任はまもなく決まる見込みで、ヨゼフ・ヴェルツミュラーがブックの業務を引き継ぎ、スポーツディレクターには現在無所属のクリスチャン・ウェーバーが有力視されている。
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エルバースベルクが獲得を希望していたヴェーバーが、ミスリンタットによってフォルトゥナ・デュッセルドルフから即座に解任された
ウェーバーは2025年12月、フォルトゥナ・デュッセルドルフで新スポーツディレクターに就任したスヴェン・ミスリンタットの初陣で解任された。だが降格危機にある名門クラブとの契約は続き、給与も受け取っている。彼は前任者クラウス・アロフスと緊密に協力していたため、アロフスが競技危機で退任した際に一緒に職を離れた。
移籍市場や選手層の編成が不十分だったため、フォルトゥナの低迷責任は両者にあった。シーズン前は昇格を目標としながら、途中からアロフスは「明確な目標を掲げたことはない」と主張を変えた。
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ブック氏はBVBで「ボルシア・ドルトムントをより良くする逸材を見つけたい」と語った
フォルトゥナは順位表の下位へ沈み続け、10月には長期にわたってチームを率いたダニエル・ティウネ監督が退任。後任のマルクス・アンファングもまだチームを立て直せていない。 昨夏大幅な刷新を行ったSVエルバースベルクはブックとブラハの活躍で昇格争いに加わっているが、フォルトゥナは現在降格圏からわずか2ポイント差だ。
エルバースベルクの躍進を支えたブックとブラハのコンビは、BVBの選手補強と移籍戦略もリードする。「優れた選手はどのリーグでも通用すると信じる。ドルトムントを強化する逸材を見つけ、スカウティングや分析の新たな手段を活用する」。 最も重要なのはチームの成功であり、短期・中期・長期の視点が欠かせません」とブックは3月末の就任会見で語った。