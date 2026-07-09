オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分：出場できるのか？

ギフト・オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分が科された。4月19日のヴェローナ対ミラン戦後、ベンテゴディ・スタジアム付近で起きた騒動を受け、ヴェローナ警察本部長ロザリア・アマート氏が決定した。 Digos（特殊捜査課）は、彼の行動がサポーターの激しい反応を招き、公共の秩序を脅かす恐れがあったと説明した。





この処分でオルバンは観客としてスタジアムやスポーツ施設に入ることが禁じられるが、来シーズンもイタリアでプレーすることは可能だ。レンタル移籍満了後、現在はホッフェンハイムに所属している。



