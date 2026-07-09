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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分：出場できるのか？

Hellas Verona
ギフト・オルバン

ヴェローナ対ミラン戦の試合後に起きた出来事により、ヘラス所属の選手が処分を受けた。

ギフト・オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分が科された。4月19日のヴェローナ対ミラン戦後、ベンテゴディ・スタジアム付近で起きた騒動を受けヴェローナ警察本部長ロザリア・アマート氏が決定した。 Digos（特殊捜査課）は、彼の行動がサポーターの激しい反応を招き、公共の秩序を脅かす恐れがあったと説明した。


この処分でオルバンは観客としてスタジアムやスポーツ施設に入ることが禁じられるが、来シーズンもイタリアでプレーすることは可能だ。レンタル移籍満了後、現在はホッフェンハイムに所属している


  • 乱闘

    オルバンが車でスタジアムを後にしようとした際事件は起きた。捜査当局によると、彼は「ジャッロブルー」の若いサポーターからのセルフィー依頼に苛立ったという。 さらにサインや写真を求める声にも応じず、その間、別のサポーターが車の窓を叩いたことで緊張が高まった。オルバンは車を止め、降りてそのサポーターに詰め寄り、周囲がスマートフォンを構える中で乱闘となった


    警備中のDigos（特殊捜査隊）が即座に介入し、両者を引き離して捜査を開始した。その後、オルバン選手は引き返し、サポーターや周囲に謝罪した。



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