オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分：出場できるのか？

ギフト・オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分が科された。4月19日のヴェローナ対ミラン戦後、ベンテゴディ・スタジアム付近で起きた騒動を受け、ヴェローナ警察本部長ロザリア・アマート氏が決定した。 Digos（特殊捜査課）は、彼の行動がサポーターの激しい反応を招き、公共の秩序を脅かす恐れがあったと説明した。
この処分でオルバンは観客としてスタジアムやスポーツ施設に入ることが禁じられるが、来シーズンもイタリアでプレーすることは可能だ。レンタル移籍満了後、現在はホッフェンハイムに所属している。
ギフト・オルバンに1年間のスタジアム入場禁止処分が科された。4月19日のヴェローナ対ミラン戦後、ベンテゴディ・スタジアム付近で起きた騒動を受け、ヴェローナ警察本部長ロザリア・アマート氏が決定した。 Digos（特殊捜査課）は、彼の行動がサポーターの激しい反応を招き、公共の秩序を脅かす恐れがあったと説明した。
この処分でオルバンは観客としてスタジアムやスポーツ施設に入ることが禁じられるが、来シーズンもイタリアでプレーすることは可能だ。レンタル移籍満了後、現在はホッフェンハイムに所属している。
オルバンが車でスタジアムを後にしようとした際、事件は起きた。捜査当局によると、彼は「ジャッロブルー」の若いサポーターからのセルフィー依頼に苛立ったという。 さらにサインや写真を求める声にも応じず、その間、別のサポーターが車の窓を叩いたことで緊張が高まった。オルバンは車を止め、降りてそのサポーターに詰め寄り、周囲がスマートフォンを構える中で乱闘となった。
警備中のDigos（特殊捜査隊）が即座に介入し、両者を引き離して捜査を開始した。その後、オルバン選手は引き返し、サポーターや周囲に謝罪した。
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