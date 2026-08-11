オルサート：「VARは明白かつ明確な誤審があった場合にのみ介入する」

「導入された新たなルール改正については、皆さんもすでに目にしているはずです。私たちはそれをワールドカップで見てきましたし、今後は私たちも適用していきます。これはIFABのガイドラインであり、FIFAがワールドカップで導入し、UEFAも自らの大会で導入していくものです。そしてイタリアでも、私たちが適用します」。目的の一つは、主審の個性、自信、そして試合を読む力をより強化することにもある。





「私たちはプレーの力学を理解することに多く取り組んできました」と、ANSAが伝えたようにオルサートは付け加えた。「審判は常にルールを学んでいますが、今週は力学を理解し、ピッチ上で選手や監督たちから信頼と信用を得るために取り組んできました」。「VARは極めて優れたサポートです。しかし、介入すべき時、つまり明白かつ明確な誤審があった場面で介入することになります」。