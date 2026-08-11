「主審を試合の中心に戻し、VARは例外的なサポートとして活用する。その介入は明白かつ明確な誤審のケースに限定する」――イタリア人審判の新シーズンに向け、セリエAとセリエBの国内委員会の新責任者に就任したダニエレ・オルサートが、そうした理念を示した。カッシャで行われたプレシーズン合宿の終了後に語ったものだ。「ワールドカップが残したものは――」と、ANSA が伝えたオルサートの説明によれば、「中心的な存在が主審だったということを、私たちは目にした。そして私たちは、主審が引き続き中心的な存在であり、判断を下し、VARは介入すべき時に介入する形を望んでいる」。この方針は国際的な指針にも沿うものだとし、「UEFAとFIFAは、明白かつ明確な誤審という考え方を改めて強調した」と付け加えた。ただし、この元国際審判によれば、革命的な変化を打ち出すものではない。「新しいことがあるとは言わない」とオルサートは主張し、「何かを大げさに宣言する必要はない」。
AFP
翻訳者：
オルサート：「VARは明白かつ明確な誤審があった場合にのみ介入する」
「導入された新たなルール改正については、皆さんもすでに目にしているはずです。私たちはそれをワールドカップで見てきましたし、今後は私たちも適用していきます。これはIFABのガイドラインであり、FIFAがワールドカップで導入し、UEFAも自らの大会で導入していくものです。そしてイタリアでも、私たちが適用します」。目的の一つは、主審の個性、自信、そして試合を読む力をより強化することにもある。
「私たちはプレーの力学を理解することに多く取り組んできました」と、ANSAが伝えたようにオルサートは付け加えた。「審判は常にルールを学んでいますが、今週は力学を理解し、ピッチ上で選手や監督たちから信頼と信用を得るために取り組んできました」。「VARは極めて優れたサポートです。しかし、介入すべき時、つまり明白かつ明確な誤審があった場面で介入することになります」。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。