AFP
翻訳者：
オリ・マクバーニーの終盤弾がハル・シティをプレミアリーグへ導いた。チャンピオンシップ・プレーオフ決勝で、セルゲイ・ヤキロヴィッチ監督率いるチームがミドルズブラを破った。
マクバーニーがウェンブリーの歴史に名を刻む
セルゲイ・ヤキロヴィッチ監督率いるチームは、後半アディショナルタイム4分、スコットランド人FWマクバーニーの決勝弾で勝利した。29歳のマクバーニーは、GKソル・ブリンが後半終了間際のクロスをこぼしたボールを素早く押し込んだ。
喜びのあまりシャツを脱いだマクバーニーはチームメイトに囲まれた。慎重に戦ったミドルズブラにとって、集中力が切れた一瞬が痛恨の敗因となった。
- AFP
ハル、スパイゲート騒動を乗り越える
この勝利で、プレーオフ史上最も混乱した大会前夜の騒動は幕を閉じた。決勝は「スパイゲート」スキャンダルに揺れた。サウサンプトンは準決勝に勝ったものの、大会から追放された。EFLは、同クラブが対戦相手の練習を違法に盗撮したとして、前例のない措置でサウサンプトンを排除した。
代替チームとして急遽招集されたミドルズブラに対し、ハル・シティは準備に支障をきたした。それでもタイガースは集中力を保ち、オーナーのアクン・イリカリ氏がキックオフ前に法的複雑さを不満視したものの、ピッチ上のパフォーマンスが法的措置を不要にした。
統計はタイガースの粘り強さを示している。
堅守で勝ち取った昇格だ。ハル・シティは準決勝2試合とウェンブリーでの決勝で無失点のままプレミアリーグ行きを決めた。レギュラーシーズンを6位で終えて昇格したのは2010年のカーディフ・シティ以来。
ボールを支配される時間が長かったが、ジャキロヴィッチ監督の戦術は結果で証明された。試合後、決勝点を挙げた選手は語った。「言葉が出ない。長く厳しいシーズンだったが、今日の試合がすべてを物語っている。 ボール支配率で上回って勝った試合は一度もなかった。今日は、この勝利が僕のために用意されていたように感じた」とマクバーニーは語った。
- Getty Images Sport
プレミアリーグに向けた準備が始まる
この勝利でハルは2026-27シーズン、コヴェントリー・シティとイプスウィッチ・タウンと共にプレミアリーグへ復帰。推定2億ポンド以上の資金流入は、9年ぶりのトップリーグ挑戦となるクラブの未来を大きく変えるだろう。一方、ミドルズブラは準決勝に続き2度目の痛恨の敗退。