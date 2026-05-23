この勝利で、プレーオフ史上最も混乱した大会前夜の騒動は幕を閉じた。決勝は「スパイゲート」スキャンダルに揺れた。サウサンプトンは準決勝に勝ったものの、大会から追放された。EFLは、同クラブが対戦相手の練習を違法に盗撮したとして、前例のない措置でサウサンプトンを排除した。

代替チームとして急遽招集されたミドルズブラに対し、ハル・シティは準備に支障をきたした。それでもタイガースは集中力を保ち、オーナーのアクン・イリカリ氏がキックオフ前に法的複雑さを不満視したものの、ピッチ上のパフォーマンスが法的措置を不要にした。