日曜のブライトン戦で0-4の敗戦を喫した試合を欠場したことをめぐってさまざまな憶測が飛び交っていたが、ウナイ・エメリ監督は、ワトキンスがプレーを拒否したと明かした。指揮官が認めたように、その後ワトキンスはクラブとチームメートに謝罪したという。エメリ監督は以前、このFWについて問われた際、「本人の問題だ」と含みを持たせた返答をしていた。しかし、今回ついに状況を明確に説明した。

「彼はブライトン戦の後、我々に謝罪し、自分が間違いを犯したと言った。彼は間違っていたが、我々はそれを受け入れた。選手たちも同じだ」とエメリ監督は説明し、突然のメンバー外をめぐる謎に終止符を打った。