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オリー・ワトキンス、サウジ移籍を前にブライトン戦欠場でアストン・ヴィラのチームメートに謝罪
ブライトン欠場後、謝罪は受け入れられた
日曜のブライトン戦で0-4の敗戦を喫した試合を欠場したことをめぐってさまざまな憶測が飛び交っていたが、ウナイ・エメリ監督は、ワトキンスがプレーを拒否したと明かした。指揮官が認めたように、その後ワトキンスはクラブとチームメートに謝罪したという。エメリ監督は以前、このFWについて問われた際、「本人の問題だ」と含みを持たせた返答をしていた。しかし、今回ついに状況を明確に説明した。
「彼はブライトン戦の後、我々に謝罪し、自分が間違いを犯したと言った。彼は間違っていたが、我々はそれを受け入れた。選手たちも同じだ」とエメリ監督は説明し、突然のメンバー外をめぐる謎に終止符を打った。
感情的な退団と財政的な決断
アストン・ビラは、クラブで全公式戦108ゴールを記録したワトキンスについて、サウジアラビアのアル・ヒラルと5100万ポンドの移籍で合意した。ミッドランズでの時間の終わり方には物議を醸す部分もあったが、エメリはクラブが下した戦略的な財政判断を擁護しつつ、感情のこもった賛辞を送った。
「彼の献身性と振る舞いは素晴らしかった。彼は素晴らしい男だ。選手として以上に、ひとりの人間として素晴らしい男だ。私は彼に、大きなハグと少しの涙とともに『さようなら』を伝えた」とエメリは語った。売却について問われると、エメリは「それがクラブにとって良いことだから、我々は決断を下した。もちろん、我々は選手を売るクラブになりたいわけではないが、その責任がある」と付け加えた。
ジャクソンとゴレツカで再建へ
ワトキンスの穴を埋めるため、アストン・ヴィラはチェルシーのニコラス・ジャクソンを6500万ポンドで獲得する見通しだ。クラブはさらに、中盤の補強としてバイエルン・ミュンヘンからレオン・ゴレツカをフリー移籍で迎え入れている。
また、エメリは退団に関してクラブのより広い財政戦略を信頼するようサポーターに求めた。「昨年、何人かの選手とともにどのように成長してきたか、そして今いくつかの選手をどう売却できるかを考えれば、これは完全に正しい決断だ。できるだけ早くチームを再構築しなければならない。（ファンには）我々のやり方と、なぜいくつかの決断を下しているのかを受け入れてもらわなければならない」とエメリは述べた。ゴレツカについては、「彼は勝者だ。非常に競争心の強い選手であり、我々のスカッドに加えるには良い選手だ」と語っている。
- AFP
アーセナル戦に向けて前進
アストン・ヴィラは月曜日にアーセナルをホームに迎える前に、新戦力を早急にチームへ組み込まなければならない。クラブは、ジャクソンがプレミアリーグでのこの一戦に間に合うよう登録手続きを進めている。一方、ゴレツカはコンディション良好の状態で加入し、順調にトレーニングをこなしており、エメリはこのMFが近くピッチに立つことを期待している。そしてワトキンスが金曜日にサウジアラビアへ向かうなか、アストン・ヴィラは開幕週末の大敗から即座に立て直しを図る考えだ。
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