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オリー・ワトキンス：イングランド代表監督トーマス・トゥヘルにメンバーから外されたことが、結果的に幸運だった理由
火種となった冷遇
アストン・ヴィラのエースは、3月にイングランド代表に招集されなかったことを「不幸中の幸い」と語った。トゥヘル監督はウルグアイと日本との親善試合でこのストライカーを選ばず、多くの人は来季のワールドカップ出場も絶たれたと考えた。
フロリダでのW杯前合宿でワトキンスは、その落選が「目覚めのきっかけ」だったと明かした。「3月の合宿前は調子が上がっていた。 リールとの決勝トーナメント1回戦で重要な得点を挙げ、良いプレーもしていた。だから調子は上がっていた。今思えば、これは不幸中の幸いだった。時には何かを失って初めて、その大切さに気づく。それが原動力となり、戻って実力を証明したいという意欲が湧いた」
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トゥヘル監督の信頼をタイトルで報いる
30歳のこの選手は逆境を跳ね返し、12試合で11得点を挙げる驚異的な活躍を見せた。その勢いでウナイ・エメリ監督のチームはプレミアリーグ初となるトップ4入りとヨーロッパリーグ制覇を達成した。ワトキンスは「精神的な強さ」で代表復帰を果たし、夏の大会に臨む。
「監督は常に私を信じてくれました。その信頼にパフォーマンスとゴールで応え、自分がここにふさわしいことを示せました。チームが私を必要とした重要な場面で、一歩踏み出し、決定的なゴールやプレーができたと感じています」
9番の座を巡る争い
絶好調のワトキンスだが、キャプテン・ケインの控えとして出場時間を争っている。また、サウジアラビアのアル・アハリで42得点を挙げたトニーも代表の「スーパーサブ」の座を争うライバルだ。 ユーロ2024では3試合に途中出場し、16強戦・スロバキア戦でアシストを記録した。一方、準決勝オランダ戦で決勝点を挙げたワトキンスは、タイプが異なるストライカーがいることでイングランド代表の選択肢が増えると考えている。
「この大会では、誰にでも役割がある。序盤でも終盤でも、準備を整え、チーム一丸となって結果を目指すだけだ」とワトキンスは語る。トニーとの関係については「良い関係だ。僕とイヴァンはタイプが異なる。その多様性が大切で、彼のような得点力はチームにとって大きな武器だ」と続けた。 結局のところ、イヴァンは実績のある得点者だ。彼はキャリアを通じてそれを証明してきた。前回のユーロでも、チームが必要とした時に彼が投入された場面があったし、もちろん準決勝では僕にも活躍の機会があった。イヴァン（・トニー）のような決定力のある得点者がここにいるのは素晴らしいことだと思う」
- AFP
ワトキンスの歴史的なシーズンと国際的な実績
ワトキンスはイングランド代表で20試合6得点を記録。ユーロ2024では3試合途中出場し、準決勝オランダ戦では後半アディショナルタイムに決勝弾を叩き込んだ。 国内では2025-2026シーズン、アストン・ヴィラをヨーロッパリーグ制覇へ導き、クラブに44年ぶりの主要タイトルをもたらした。自身も全大会で21得点をマークした。