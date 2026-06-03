絶好調のワトキンスだが、キャプテン・ケインの控えとして出場時間を争っている。また、サウジアラビアのアル・アハリで42得点を挙げたトニーも代表の「スーパーサブ」の座を争うライバルだ。 ユーロ2024では3試合に途中出場し、16強戦・スロバキア戦でアシストを記録した。一方、準決勝オランダ戦で決勝点を挙げたワトキンスは、タイプが異なるストライカーがいることでイングランド代表の選択肢が増えると考えている。

「この大会では、誰にでも役割がある。序盤でも終盤でも、準備を整え、チーム一丸となって結果を目指すだけだ」とワトキンスは語る。トニーとの関係については「良い関係だ。僕とイヴァンはタイプが異なる。その多様性が大切で、彼のような得点力はチームにとって大きな武器だ」と続けた。 結局のところ、イヴァンは実績のある得点者だ。彼はキャリアを通じてそれを証明してきた。前回のユーロでも、チームが必要とした時に彼が投入された場面があったし、もちろん準決勝では僕にも活躍の機会があった。イヴァン（・トニー）のような決定力のある得点者がここにいるのは素晴らしいことだと思う」