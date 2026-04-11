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Yosua Arya

翻訳者：

オリー・ワトキンスは、マイケル・オーウェンから「怒りを込めて」プレーし、イングランド代表としてワールドカップに出場する夢を実現するよう助言されたと明かした。

オリー・ワトキンス
イングランド
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
ワールドカップ

代表復帰を目指すオリー・ワトキンスは、元イングランド代表FWマイケル・オーウェンから「もっとアグレッシブにプレーせよ」と助言を受けた。苦戦する今シーズン、彼はこの伝説的得点王に助言を求めた。ワトキンスはこの助言がワールドカップ前にベストコンディションを取り戻す鍵になると信じている。

  • ワトキンスはオーウェンに助言を求めた

    アストン・ヴィラのFWワトキンスは、代表入りを目指し、オーウェンと定期的に連絡を取っている。クラブと代表で頂点を経験したオーウェンにSNSで直接連絡し、その知見を求めると語った。ワトキンスは、オーウェンから学ぶことで、かつての鋭さを取り戻すと確信している。

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  • Aston Villa WatkinsGetty Images

    オーウェン、ヴィラのストライカーに攻撃的なプレーを推奨

    ワトキンスは、元リヴァプールとレアル・マドリードのストライカー、マイケル・オーウェンとの会話について語った。30歳の彼は、最も重要なアドバイスは「怒りを込めてプレーし、ディフェンダーにとって常に厄介な存在になれ」というシンプルなものだったと明かした。

    「マイケル・オーウェンとは頻繁に話している」とデイリー・メールの取材に語った。「彼のような高いレベルに達した人物は私の気持ちを理解し、アドバイスをしてくれる。そんな彼らに連絡できるのは嬉しい。 インスタグラムでメッセージを送り、少し話した。彼は、私が怒りを込めてプレーし、相手にとって厄介な存在になったときに最高のパフォーマンスを発揮すると感じている。できるだけその姿勢をピッチで示してほしい、と言っていた」

  • ユーロ2024後に苦闘

    ワトキンスは今季12得点を挙げながら厳しいシーズンを送っている。彼はユーロ2024でイングランド代表として活躍し、その水準を維持しようとして精神的に試練を感じていると認めた。

    「キャリアで最も厳しいシーズンだった」とワトキンスは語る。ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦でボローニャを3－1で下し2得点を挙げた後、BBCに語った。「ここまで来るのに苦労し、ヨーロッパで得点を挙げてレベルアップした。だから期待も高まる」

    「ユーロ2024準決勝オランダ戦で代表得点を挙げた後、注目が高まった。今年は望むレベルに達せず、その状況に対応するのは難しい」

    「サッカーは変わる。1試合で3得点すれば『調子が戻った』と言われるだろう。今年は厳しいが、自分の力は信じている。以前のレベルに必ず戻る。」

  • Bologna FC 1909 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ヴィラが国内リーグと欧州大会で好成績を目指す中、ワトキンスは勢いをもっと伸ばしたい。ヴィラは現在プレミアリーグ4位で勝ち点54。3位マンチェスター・ユナイテッドとは1ポイント差だ。次はノッティンガム・フォレストと戦い、翌週ヨーロッパリーグ準々決勝第2戦でボローニャと対戦する。

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