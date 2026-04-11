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オリー・ワトキンスは、マイケル・オーウェンから「怒りを込めて」プレーし、イングランド代表としてワールドカップに出場する夢を実現するよう助言されたと明かした。
ワトキンスはオーウェンに助言を求めた
アストン・ヴィラのFWワトキンスは、代表入りを目指し、オーウェンと定期的に連絡を取っている。クラブと代表で頂点を経験したオーウェンにSNSで直接連絡し、その知見を求めると語った。ワトキンスは、オーウェンから学ぶことで、かつての鋭さを取り戻すと確信している。
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オーウェン、ヴィラのストライカーに攻撃的なプレーを推奨
ワトキンスは、元リヴァプールとレアル・マドリードのストライカー、マイケル・オーウェンとの会話について語った。30歳の彼は、最も重要なアドバイスは「怒りを込めてプレーし、ディフェンダーにとって常に厄介な存在になれ」というシンプルなものだったと明かした。
「マイケル・オーウェンとは頻繁に話している」とデイリー・メールの取材に語った。「彼のような高いレベルに達した人物は私の気持ちを理解し、アドバイスをしてくれる。そんな彼らに連絡できるのは嬉しい。 インスタグラムでメッセージを送り、少し話した。彼は、私が怒りを込めてプレーし、相手にとって厄介な存在になったときに最高のパフォーマンスを発揮すると感じている。できるだけその姿勢をピッチで示してほしい、と言っていた」
ユーロ2024後に苦闘
ワトキンスは今季12得点を挙げながら厳しいシーズンを送っている。彼はユーロ2024でイングランド代表として活躍し、その水準を維持しようとして精神的に試練を感じていると認めた。
「キャリアで最も厳しいシーズンだった」とワトキンスは語る。ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦でボローニャを3－1で下し2得点を挙げた後、BBCに語った。「ここまで来るのに苦労し、ヨーロッパで得点を挙げてレベルアップした。だから期待も高まる」
「ユーロ2024準決勝オランダ戦で代表得点を挙げた後、注目が高まった。今年は望むレベルに達せず、その状況に対応するのは難しい」
「サッカーは変わる。1試合で3得点すれば『調子が戻った』と言われるだろう。今年は厳しいが、自分の力は信じている。以前のレベルに必ず戻る。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ヴィラが国内リーグと欧州大会で好成績を目指す中、ワトキンスは勢いをもっと伸ばしたい。ヴィラは現在プレミアリーグ4位で勝ち点54。3位マンチェスター・ユナイテッドとは1ポイント差だ。次はノッティンガム・フォレストと戦い、翌週ヨーロッパリーグ準々決勝第2戦でボローニャと対戦する。