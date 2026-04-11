ワトキンスは今季12得点を挙げながら厳しいシーズンを送っている。彼はユーロ2024でイングランド代表として活躍し、その水準を維持しようとして精神的に試練を感じていると認めた。

「キャリアで最も厳しいシーズンだった」とワトキンスは語る。ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦でボローニャを3－1で下し2得点を挙げた後、BBCに語った。「ここまで来るのに苦労し、ヨーロッパで得点を挙げてレベルアップした。だから期待も高まる」

「ユーロ2024準決勝オランダ戦で代表得点を挙げた後、注目が高まった。今年は望むレベルに達せず、その状況に対応するのは難しい」

「サッカーは変わる。1試合で3得点すれば『調子が戻った』と言われるだろう。今年は厳しいが、自分の力は信じている。以前のレベルに必ず戻る。」