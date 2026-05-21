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オリー・ワトキンスは、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制した要因として、大胆なセットプレー戦術を挙げている。
マクフィーの賭けが成功した
ユーリ・ティエレマンスが鮮やかなボレーで先制した。しかしワトキンスは、その得点が偶然ではないと即座に指摘した。イングランド代表FWは、ヴィラのセットプレーコーチ、オースティン・マクフィーが、慎重に推移した試合で均衡を破る高リスク戦略を立案したと明かした。
TNTスポーツのインタビューでワトキンスは「多くの決勝を見てきたが、セットプレーは極めて重要だ。それまでは慎重な展開で、相手はマンツーマンだった。マクフィーには勇気があった。コーナーで4人を前線に残したんだ。あのようなプレーができたのは信じられない。我々は試合を支配し、最終的に相手を懲らしめた」と語った。
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エメリーの冷静沈着な態度がチームの雰囲気を決定づける
この勝利で、セビージャとビジャレアルを率いて優勝した経験を持つウナイ・エメリ監督は、自身5度目のヨーロッパリーグ制覇を達成した。イスタンブールでの優勝により、彼は欧州サッカー史に名を残す名将たちと肩を並べた。
これによりエメリは、欧州主要大会決勝で最多タイとなる5勝目を挙げ、ジョバンニ・トラパットーニ、カルロ・アンチェロッティ、ジョゼ・モウリーニョの仲間入りを果たした。彼の冷静さはチームにも好影響を与えた。ワトキンスは「試合前、彼はとても落ち着いていた。リーグ戦では勝利を焦ることもあるが、今日は冷静で、それが選手全員に伝わった」と語った。
ヴィランズにとって、感動的な夜だった。
エミリアーノ・ブエンディアとモーガン・ロジャースの追加点で3－0としたこの勝利は、クラブにとって歴史的な頂点となった。ワトキンスにとって、これは中位に低迷していたチームが欧州タイトルとチャンピオンズリーグ出場権を取り戻した道のりの集大成だ。
「信じられない体験だ。これを見てくれ。まさに夢のようだ」とワトキンスは語った。「浮き沈みもあったが、乗り越えて突き進み、チャンピオンズリーグ出場権を手にした。本当に特別だ。ここにいるすべてのファンたち――言葉では言い表せない」
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マクギン氏、「何でもあり」の時代を称賛
トロフィー授与式を目前に控えたキャプテンのジョン・マクギンは、高まる誇りを語った。この勝利は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場へつながるキャリア最高の瞬間だ。
スコットランド代表のマクギンは、ヴィラ・パークで監督が果たした変革を絶賛。「この監督がいる限り、何でも可能だ」と語り、「今夜、私たちの努力が実った。10分を残して3－0とリードし、欧州制覇を確信した誇りは言葉にできない。キャリアで最も誇らしい夜だ」と続けた。