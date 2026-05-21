オリー・ワトキンスは、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグを制した要因として、大胆なセットプレー戦術を挙げている。

この勝利で、セビージャとビジャレアルを率いて優勝した経験を持つウナイ・エメリ監督は、自身5度目のヨーロッパリーグ制覇を達成した。イスタンブールでの優勝により、彼は欧州サッカー史に名を残す名将たちと肩を並べた。

これによりエメリは、欧州主要大会決勝で最多タイとなる5勝目を挙げ、ジョバンニ・トラパットーニ、カルロ・アンチェロッティ、ジョゼ・モウリーニョの仲間入りを果たした。彼の冷静さはチームにも好影響を与えた。ワトキンスは「試合前、彼はとても落ち着いていた。リーグ戦では勝利を焦ることもあるが、今日は冷静で、それが選手全員に伝わった」と語った。



