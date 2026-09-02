記者団の取材に応じたワトキンスは試合終了後、さっそく結果を残せた喜びを次のように語った。「ここに来られてうれしい。素晴らしいスタートだ。これからこのホームで、さらに多くの試合をするのが楽しみだ。いいスタートになった」

また、イングランド代表のワトキンスは、競争レベルの高さと熱狂的なホームサポートも称賛した。「とても良かった。正直に言って、今日のレベルはプレミアリーグと同じくらい高かった。フィジカルが非常に強く、厳しく、クオリティーも高かった。素晴らしい。

「ピッチに入った最初は、あれほどだとは思っていなかった。試合前にピッチも確認した。雰囲気は素晴らしかった。ファンが僕の名前を呼んでくれた。素晴らしいスタートだ」