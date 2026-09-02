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オリー・ワトキンスがアル・ヒラルでの夢のデビューをゴールで飾る サウジ・プロリーグの強豪がアル・アハリを一蹴
FWがデビュー戦で初ゴールを決める
ワトキンスは火曜夜、サウジ・プロリーグの夢のデビュー戦でゴールを記録し、アル・ヒラルがライバルのアル・アハリを3-0で圧倒した勝利に貢献した。30歳のFWはハーフタイムにシモーネ・インザーギ監督の起用でベンチから投入されると、試合終了4分前、スルタン・マンダシュのクロスにファーサイドで頭で合わせてネットを揺らした。この終盤の一撃により、セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチとクリセンシオ・サマーフィルの前半の得点に続き、ホームでの圧勝が決まった。
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ワトキンス、サウジアラビアのレベルを称賛
記者団の取材に応じたワトキンスは試合終了後、さっそく結果を残せた喜びを次のように語った。「ここに来られてうれしい。素晴らしいスタートだ。これからこのホームで、さらに多くの試合をするのが楽しみだ。いいスタートになった」
また、イングランド代表のワトキンスは、競争レベルの高さと熱狂的なホームサポートも称賛した。「とても良かった。正直に言って、今日のレベルはプレミアリーグと同じくらい高かった。フィジカルが非常に強く、厳しく、クオリティーも高かった。素晴らしい。
「ピッチに入った最初は、あれほどだとは思っていなかった。試合前にピッチも確認した。雰囲気は素晴らしかった。ファンが僕の名前を呼んでくれた。素晴らしいスタートだ」
新たな章が幕を開ける
ワトキンスの5100万ポンドでの移籍により、輝かしいビラでのキャリアに幕が下ろされた。ヨーロッパリーグのトロフィーを掲げ、クラブのプレミアリーグ歴代最多得点者としてチームを去ることになった。指揮官ウナイ・エメリ監督は、モーガン・ロジャース、エズリ・コンサ、ユーリ・ティーレマンス、リュカ・ディーニュ、エミリアーノ・マルティネスら注目選手の退団が相次いだ夏の中で、この「素晴らしい」ストライカーとの別れに際して「少し涙を流した」と認めた。
一方、古巣エクセター・シティは、この移籍によるFIFAの連帯貢献金が「クラブの長期的な安定を守り、強化するために使われる」と発表した。
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首位チーム、アウェーでの勢い継続を狙う
この快勝により、アル・ヒラルはサウジ・プロリーグの順位表で4試合を終えて勝ち点12の完璧な成績を維持し、首位をキープした。インザーギ監督率いるチームは次に、9月4日金曜日に行われるアル・シャバブとのアウェー戦というタフな一戦に目を向ける。決定力を示す形で初ゴールを記録したワトキンスは、国際Aマッチウィーク前に連勝を伸ばそうとするリーグ首位チームの中で、自身初の公式戦先発出場を狙うことになる。
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