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ライブ
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

オリー・ワトキンスがアル・ヒラルでの夢のデビューをゴールで飾る　サウジ・プロリーグの強豪がアル・アハリを一蹴

オリー・ワトキンス
アル・ヒラル 対 アルアーリ
アル・ヒラル
アルアーリ
プレミアリーグ

イングランド代表FWオリー・ワトキンスが、サウジ・プロリーグで鮮烈な到着を告げた。途中出場からデビュー戦でゴールを決め、アル・ヒラルがアル・アハリに3-0で快勝した一戦で存在感を示した。アストン・ビラから今夏5100万ポンドで加入したワトキンスは、試合終盤にヘディングで決めて勝ち点3を決定づけ、リーグ首位チームの国内リーグ開幕連勝を維持した。

  • FWがデビュー戦で初ゴールを決める

    ワトキンスは火曜夜、サウジ・プロリーグの夢のデビュー戦でゴールを記録し、アル・ヒラルがライバルのアル・アハリを3-0で圧倒した勝利に貢献した。30歳のFWはハーフタイムにシモーネ・インザーギ監督の起用でベンチから投入されると、試合終了4分前、スルタン・マンダシュのクロスにファーサイドで頭で合わせてネットを揺らした。この終盤の一撃により、セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチとクリセンシオ・サマーフィルの前半の得点に続き、ホームでの圧勝が決まった。

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ワトキンス、サウジアラビアのレベルを称賛

    記者団の取材に応じたワトキンスは試合終了後、さっそく結果を残せた喜びを次のように語った。「ここに来られてうれしい。素晴らしいスタートだ。これからこのホームで、さらに多くの試合をするのが楽しみだ。いいスタートになった」

    また、イングランド代表のワトキンスは、競争レベルの高さと熱狂的なホームサポートも称賛した。「とても良かった。正直に言って、今日のレベルはプレミアリーグと同じくらい高かった。フィジカルが非常に強く、厳しく、クオリティーも高かった。素晴らしい。

    「ピッチに入った最初は、あれほどだとは思っていなかった。試合前にピッチも確認した。雰囲気は素晴らしかった。ファンが僕の名前を呼んでくれた。素晴らしいスタートだ」

  • 新たな章が幕を開ける

    ワトキンスの5100万ポンドでの移籍により、輝かしいビラでのキャリアに幕が下ろされた。ヨーロッパリーグのトロフィーを掲げ、クラブのプレミアリーグ歴代最多得点者としてチームを去ることになった。指揮官ウナイ・エメリ監督は、モーガン・ロジャース、エズリ・コンサ、ユーリ・ティーレマンス、リュカ・ディーニュ、エミリアーノ・マルティネスら注目選手の退団が相次いだ夏の中で、この「素晴らしい」ストライカーとの別れに際して「少し涙を流した」と認めた。

    一方、古巣エクセター・シティは、この移籍によるFIFAの連帯貢献金が「クラブの長期的な安定を守り、強化するために使われる」と発表した。

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    首位チーム、アウェーでの勢い継続を狙う

    この快勝により、アル・ヒラルはサウジ・プロリーグの順位表で4試合を終えて勝ち点12の完璧な成績を維持し、首位をキープした。インザーギ監督率いるチームは次に、9月4日金曜日に行われるアル・シャバブとのアウェー戦というタフな一戦に目を向ける。決定力を示す形で初ゴールを記録したワトキンスは、国際Aマッチウィーク前に連勝を伸ばそうとするリーグ首位チームの中で、自身初の公式戦先発出場を狙うことになる。

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