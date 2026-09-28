ネーションズリーグ第2節

ベルギー 0-1 フランス

得点者：88分 オリーズ（フランス）





ジネディーヌ・ジダン率いるフランスが終盤に勝利をつかんだ。ミシェル・オリーズの魔法のような一撃が決勝点となった。ベルギーのマルク・ファン・ボメル、そしてフランスはともに、ネーションズリーグ開幕戦で新体制の白星スタートを切っており、今夜20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われた注目カード、グループI第2節に最高のコンディションで臨んだ。このグループにはイタリアも含まれている。試合は最後まで拮抗し、ドゥエのクロスバー直撃、そしてコモのMFダ・クーニャのポスト直撃が生まれた後、バイエルン・ミュンヘンのFWによるひらめきが勝負を決め、フランスを勝ち点6で首位に押し上げた。勝ち点3のイタリアとの一戦は金曜日に予定されている。





イタリアをスタディオ・オリンピコで2-0と難なく下していたベルギーは、土壇場でしてやられた。フランスは直近6度の直接対決すべてに勝利しており、そのうち4試合はネーションズリーグでの対戦だった。ベルギーがフランスに公式戦で最後に勝利したのは1981年9月までさかのぼる。試合のキックオフは、アウェーの代表チームに関するトラブルのため数分遅れた。TF1の報道によると、フランスの選手たちは直前になってソックスを整える必要があったという。脚にうまくフィットしていなかったためだ。その後、フランス国歌にはベルギーファンから耳をつんざくようなブーイングが浴びせられた。