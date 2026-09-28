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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
翻訳者：

オリーゼの魔法が終盤にフランスを導く。ベルギーで1-0、首位通過。次はイタリアだ

ベルギー 対 フランス
ベルギー
フランス
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第2節をLIVEで一緒に振り返ろう。

ネーションズリーグ第2節

ベルギー 0-1 フランス

得点者：88分 オリーズ（フランス）


ジネディーヌ・ジダン率いるフランスが終盤に勝利をつかんだ。ミシェル・オリーズの魔法のような一撃が決勝点となった。ベルギーのマルク・ファン・ボメル、そしてフランスはともに、ネーションズリーグ開幕戦で新体制の白星スタートを切っており、今夜20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われた注目カード、グループI第2節に最高のコンディションで臨んだ。このグループにはイタリアも含まれている。試合は最後まで拮抗し、ドゥエのクロスバー直撃、そしてコモのMFダ・クーニャのポスト直撃が生まれた後、バイエルン・ミュンヘンのFWによるひらめきが勝負を決め、フランスを勝ち点6で首位に押し上げた。勝ち点3のイタリアとの一戦は金曜日に予定されている。


イタリアをスタディオ・オリンピコで2-0と難なく下していたベルギーは、土壇場でしてやられた。フランスは直近6度の直接対決すべてに勝利しており、そのうち4試合はネーションズリーグでの対戦だった。ベルギーがフランスに公式戦で最後に勝利したのは1981年9月までさかのぼる。試合のキックオフは、アウェーの代表チームに関するトラブルのため数分遅れた。TF1の報道によると、フランスの選手たちは直前になってソックスを整える必要があったという。脚にうまくフィットしていなかったためだ。その後、フランス国歌にはベルギーファンから耳をつんざくようなブーイングが浴びせられた。

  • GOALと主なハイライト：

    88分 - フランスがついに均衡を破る、オリセの圧巻ゴール！ バイエルンのFWが自陣から持ち上がり、スピードとパワーで突き進むと、中へ切れ込んで左足を一閃。正確なシュートはラメンスに為す術を与えなかった。 フランスが終盤に先制した。


    56分 - 勢いに乗るドゥエが、今度は鋭い右足シュート。ラメンスがセーブし、こぼれ球にはルポールがあと一歩で届かなかった。


    54分 - フランス、ダ・クーニャのシュートがポスト直撃！ コモ所属MFがペナルティーエリア外から左足を振り抜くと、ボールはラメンスの右手側のポストを叩いた


    52分 - フランスはドゥエのシュートでゴールに迫る。モレイラを鮮やかにかわした後、右足でカーブをかけたシュートを放つが、ラメンスのゴールをわずかに外れた。


    27分 - アクリウシュのFKにラメンスが対応。さらにルポールのこぼれ球にも好守を見せると、最後はカルルに対してラビアがゴールライン際で決定的なクリアを見せた。


    13分 - フランス、クロスバー直撃！ ペナルティーエリア内でドゥエが見事な仕掛けを見せ、鋭いドリブル突破の後に左足でフィニッシュ。ボールはクロスバーを直撃し、そのまま外へ出た。

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  • 試合記録:

    ベルギー 0-1 フランス

    得点者：88分 オリーズ（フランス）


    ベルギー（4-2-3-1）：ランメンス；カスターニュ、ンゴイ、メヘレ、セイス（68分 デ・カイペル）；ラヴィア（85分 ラスキン）、ティーレマンス；モレイラ（63分 ルケバキオ）、デ・ブライネ（63分 ファナケン）、ホッツ；デ・ケテラエール（85分 フェルナンデス＝パルド）。 監督 ファン・ボメル


    フランス（4-3-3）：メニャン；カルル、ジャケ、ラクロワ、ディウフ；アクリウシュ（77分 シェルキ）、カマヴィンガ、ダ・クーニャ（90分 コネ）；ドゥエ、ルポール（68分 デンベレ）、バルコラ（77分 オリーズ）。 監督 ジダン


    警告：モレイラ（ベルギー）、デ・ブライネ（ベルギー）、ティーレマンス（ベルギー）

    退場：-

    アシスト：-

    主審：オブレノヴィッチ（SRB）

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