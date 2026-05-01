Barcelona/Spotify
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オリビア・ロドリゴが「クラシコ」仕様に！ バルセロナが最新ユニフォームのコラボを発表――エド・シーラン、トラヴィス・スコット、ドレイクに続き、「ブルータル」なポップスターが参戦
バルセロナ、エル・クラシコ向けオリビア・ロドリゴとのコラボを発表
バルセロナは、ポップスターのオリビア・ロドリゴをフィーチャーした特別版ユニフォームを発表した。このユニフォームは、5月10日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるレアル・マドリードとの「エル・クラシコ」で着用される。通常胸に表示されるスポティファイのロゴの代わりに、ロドリゴのロゴが配置される。これはクラブとストリーミングプラットフォームの継続的なパートナーシップの一環で、重要な試合で著名アーティストをフィーチャーする取り組みだ。 この限定ユニフォームは世界的に注目される見込みで、まずはバルセロナ・フェメニの試合で披露され、その後エル・クラシコで男子チームが着用する。
ロドリゴ、バルセロナユニフォームに自分のロゴが掲げられ興奮
ロドリゴは、自身のブランドが世界的に有名なバルサのユニフォームに採用された喜びを語った。5月8日には街の象徴的な会場でライブを行い、Spotifyのリスニングデータに基づき選ばれたファン「Livies」だけが招待される。
「エル・クラシコでバルセロナのユニフォームに『OR』が入っているのを見て、どう受け止めていいか分からないわ」とクラブ公式サイトで語った。 「ユニフォームが形になり、Spotifyやバルサと協力してフルコレクションを作り上げる過程はとても楽しかったです。それに加えて、バルセロナのような街で、デビュー当初から聴いてくれているファンの前で演奏できるなんて、本当に特別な体験になるでしょう。私にとって、それこそがすべてです。皆に会えるのが待ちきれません。」
ロドリゴは、バルサのユニフォームを着た音楽のレジェンドの系譜に名を連ねる。
ロドリゴは、バルセロナが2022年にSpotifyとスポンサー契約を結んで以来、ユニフォームに名を連ねる最新のグローバル・ミュージックスターとなった。 この契約では、「エル・クラシコ」の試合でSpotifyのロゴをアーティストのエンブレムに置き換え、世界最高峰の試合を文化のクロスオーバーイベントに変えている。これまでにドレイク、ロザリア、ザ・ローリング・ストーンズ、コールドプレイ、カロル・G、トラヴィス・スコット、エド・シーランらが参加し、毎回ファンやコレクターの間で大きな需要を生み出している。
- Getty Images Sport
バルセロナ、重要なクラシコで新ユニフォームを初披露へ
バルセロナは5月10日、カンプ・ノウでのレアル・マドリード戦「エル・クラシコ」でロドリゴ仕様のユニフォームを着用する。リーガ・エスパニョーラ優勝を争う大事な一戦で、世界中のサッカーファンとロドリゴのファンが注目する。