オリビア・ロドリゴが「クラシコ」仕様に！ バルセロナが最新ユニフォームのコラボを発表――エド・シーラン、トラヴィス・スコット、ドレイクに続き、「ブルータル」なポップスターが参戦

バルセロナは、ポップスターのオリビア・ロドリゴをフィーチャーした特別版ユニフォームを発表した。このユニフォームは、5月10日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるレアル・マドリードとの「エル・クラシコ」で着用される。通常胸に表示されるスポティファイのロゴの代わりに、ロドリゴのロゴが配置される。これはクラブとストリーミングプラットフォームの継続的なパートナーシップの一環で、重要な試合で著名アーティストをフィーチャーする取り組みだ。 この限定ユニフォームは世界的に注目される見込みで、まずはバルセロナ・フェメニの試合で披露され、その後エル・クラシコで男子チームが着用する。