鼻血が流れ、頭がズキズキし、ユニフォームはファンに奪われた。 それでもTSGホッフェンハイムとの激しい3－3（1－2）の試合後、VfBシュトゥットガルトのGKアレクサンダー・ニュベルは傷だらけでピッチを去った。しかしこの日、彼は勝者だった。ブンデスリーガ第30節（残り3試合）で彼は相手GKオリバー・バウマンと同じ回数失点したが、ドイツ代表W杯正GKの座を争う一戦で明確なメッセージを送った。
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オリバー・バウマンはシュトゥットガルト戦で3度の失態。アレクサンダー・ニュベルはW杯へ「非常に有利な立場」
VfBスポーツディレクター、ファビアン・ヴォルゲムートは「アレックスはW杯に向けて良いポジションにいる。彼は驚異的なセーブで勝ち点1をもたらした」と29歳の活躍を称えた。バーデン＝ヴュルテンベルク州ダービーでは、ヌーベルが幸運な引き分けに貢献した一方、バウマンは不調だった。
バウマンはスカイのインタビューで「あれは止められた」と認め、20分のクリス・フューリッヒの鋭角シュートによる失点を悔やんだ。6月11日～7月19日に米・墨・加で開催されるW杯を控え、ドイツ正GKと目される35歳は3失点とも精彩を欠いた。
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バウマン、悔しさをにじませる：「間違いなく3対3で負けた」
戦力が削がれたシュトゥットガルト相手に2点リードを逃したことに、バウマンは悔しさをにじませた。「3－3で負けたようなものだ」とベテランGKは憤りを見せ、「この経験から学ばないといけない」と語った。一方、ヌーベルは上機嫌だった。 「我々はメンタリティを示した。それはチームの意志だ」とGKは話し、「この引き分けは勝利と同じだ」と続けた。
3年間のレンタル移籍を終え今シーズン限りでバイエルンへ戻るヌーベルは、自分褒めはしなかった。それを補ったのは、かつてTSGでバウマンのコーチも務めたセバスティアン・ホーネスだ。「絶好調のアレックス」と称え、ヴォルゲムート同様、W杯も見据えた。 「アレックスは自分の価値を印象付けた。このような試合で勝ち点1を得たことは、W杯で誰がゴールを守るかという点でもプラスになる」と語った。
チャンピオンズリーグを巡る三つ巴の争い
その前にチャンピオンズリーグ出場権の行方が決まる。バイエル・レバークーゼン、VfB、TSGは勝ち点で並び4～6位。次節、VfB対バイエルの結果が出場チームを左右する。
土曜のジンズハイムでは、本来アンドレイ・クラマリッチがTSGをCLへ導ぶはずだった。 まず、34歳のクロアチア人ベテランは契約延長を発表し、7分と49分に自身通算最多となる2得点をマーク。バズーマナ・トゥーレも24分に追加点を取った。
シュトゥットガルトのブンデス通算2000試合目では、フューリッヒ（20分）、デミロヴィッチ（64分）、途中出場のトマス（90分+5）が得点を挙げた。 69分にはキャプテンアタカン・カラゾルがフィスニック・アスラーニへの悪質ファウルで一発退場。数的有利を生かしきれなかったシュトゥットガルトだが、この出場停止は次節レバークーゼン戦の大きな不安材料となった。