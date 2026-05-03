戦力が削がれたシュトゥットガルト相手に2点リードを逃したことに、バウマンは悔しさをにじませた。「3－3で負けたようなものだ」とベテランGKは憤りを見せ、「この経験から学ばないといけない」と語った。一方、ヌーベルは上機嫌だった。 「我々はメンタリティを示した。それはチームの意志だ」とGKは話し、「この引き分けは勝利と同じだ」と続けた。

3年間のレンタル移籍を終え今シーズン限りでバイエルンへ戻るヌーベルは、自分褒めはしなかった。それを補ったのは、かつてTSGでバウマンのコーチも務めたセバスティアン・ホーネスだ。「絶好調のアレックス」と称え、ヴォルゲムート同様、W杯も見据えた。 「アレックスは自分の価値を印象付けた。このような試合で勝ち点1を得たことは、W杯で誰がゴールを守るかという点でもプラスになる」と語った。