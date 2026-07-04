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オリバー・グラスナー監督の初補強か。ノッティンガム・フォレストがエリオット・アンダーソンの後継者としてリヴァプールのMFを狙う。
フォレスト、リヴァプール星獲得競争に参加
ノッティンガム・フォレストは、高値で売却したエリオットの穴埋めとしてリヴァプールのMFジョーンズ獲得へ交渉中だ。クラブはエリオットをマンチェスター・シティへ1億1600万ポンドで放出した直後、ジョーンズ獲得の噂が浮上した。
TeamTalkによると、ジョーンズは契約最終年であり、アンドニ・イラオラ新体制下でも新天地を求める意向だ。
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グラスナーがシティ・グラウンドの指揮を執る
ジョーンズ獲得の動きは、新監督就任で改革を進めるノッティンガム・フォレストで進んでいる。グラスナーはペレイラの後任としてプレミアリーグに復帰する。ハイテンポなスタイルを志向するオーストリア人監督にとって、ジョーンズのようなダイナミックなMFは理想的な補強だ。
昨季クラブのプレミアリーグ残留を果たしたペレイラ前監督は、突然の解任に驚きを示した。「今回の決定は全くの驚きで事前告知もなかったが、クラブの判断は尊重する。当然、失望と悲しさがある」と語った。
インテル・ミラノ、アンフィールドの評価額に苦戦
フォレストが関心を強める一方、インテルはリヴァプールと長期交渉中。セリエA王者のインテルが提示した2度目のオファー約2100万ポンドも拒否された。
リヴァプールは3500万～4000万ポンドの移籍金を要求しているとされ、契約期間が短い選手にその額を払うつもりはないようだ。
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リヴァプールは希望価格を譲らない
カーティスは移籍を強く希望しているが、フェンウェイ・スポーツ・グループは要求額を下げる必要はないと判断している。クラブ首脳陣は、国内移籍金が急騰している現状を踏まえ、自クラブ育成のMFに対する評価額は妥当だと考えている。
ジョーンズは、サン・シーロの魅力を、プレミアリーグでの飛躍を目指すフォレストでグラスナー監督の下、シティ・グラウンドの要となる可能性と天秤にかける。
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