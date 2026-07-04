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Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

オリバー・グラスナー監督の初補強か。ノッティンガム・フォレストがエリオット・アンダーソンの後継者としてリヴァプールのMFを狙う。

ノッティンガム・フォレスト
リヴァプール
移籍情報
オリヴァー・グラスナー
カーティス・ジョーンズ
プレミアリーグ
インテル

ノッティンガム・フォレストは、エリオット・アンダーソン移籍で得た資金を再投資し、リヴァプールのMFカーティス・ジョーンズ獲得を検討している。同選手は新体制下でレギュラー出場機会を求めて今夏アンフィールドを離れる意向と報じられている。

  • フォレスト、リヴァプール星獲得競争に参加

    ノッティンガム・フォレストは、高値で売却したエリオットの穴埋めとしてリヴァプールのMFジョーンズ獲得へ交渉中だ。クラブはエリオットをマンチェスター・シティへ1億1600万ポンドで放出した直後、ジョーンズ獲得の噂が浮上した。

    TeamTalkによると、ジョーンズは契約最終年であり、アンドニ・イラオラ新体制下でも新天地を求める意向だ。


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  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    グラスナーがシティ・グラウンドの指揮を執る

    ジョーンズ獲得の動きは、新監督就任で改革を進めるノッティンガム・フォレストで進んでいる。グラスナーはペレイラの後任としてプレミアリーグに復帰する。ハイテンポなスタイルを志向するオーストリア人監督にとって、ジョーンズのようなダイナミックなMFは理想的な補強だ。

    昨季クラブのプレミアリーグ残留を果たしたペレイラ前監督は、突然の解任に驚きを示した。「今回の決定は全くの驚きで事前告知もなかったが、クラブの判断は尊重する。当然、失望と悲しさがある」と語った。


  • インテル・ミラノ、アンフィールドの評価額に苦戦

    フォレストが関心を強める一方、インテルはリヴァプールと長期交渉中。セリエA王者のインテルが提示した2度目のオファー約2100万ポンドも拒否された。

    リヴァプールは3500万～4000万ポンドの移籍金を要求しているとされ、契約期間が短い選手にその額を払うつもりはないようだ。

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  • Curtis Jones LiverpoolGetty Images

    リヴァプールは希望価格を譲らない

    カーティスは移籍を強く希望しているが、フェンウェイ・スポーツ・グループは要求額を下げる必要はないと判断している。クラブ首脳陣は、国内移籍金が急騰している現状を踏まえ、自クラブ育成のMFに対する評価額は妥当だと考えている。

    ジョーンズは、サン・シーロの魅力を、プレミアリーグでの飛躍を目指すフォレストでグラスナー監督の下、シティ・グラウンドの要となる可能性と天秤にかける。