ジョーンズ獲得の動きは、新監督就任で改革を進めるノッティンガム・フォレストで進んでいる。グラスナーはペレイラの後任としてプレミアリーグに復帰する。ハイテンポなスタイルを志向するオーストリア人監督にとって、ジョーンズのようなダイナミックなMFは理想的な補強だ。

昨季クラブのプレミアリーグ残留を果たしたペレイラ前監督は、突然の解任に驚きを示した。「今回の決定は全くの驚きで事前告知もなかったが、クラブの判断は尊重する。当然、失望と悲しさがある」と語った。



