オリバー・グラスナーは、マンチェスター・ユナイテッドの監督就任の可能性を自ら潰してしまったのか？ クリスタル・パレスを去る監督に「踏み台」となる恐れがあると警告

グラスナーは、ヴォルフスブルクやアイントラハト・フランクフルトでドイツサッカー界で活躍した際、その評価を急上昇させ、2022年にはフランクフルトでヨーロッパリーグ優勝の栄冠を手にした。2024年2月、彼はイングランドへの移籍を決めた。

51歳の彼は、2025年のFAカップ決勝でマンチェスター・シティを撃破し、クリスタル・パレスに初の主要タイトルをもたらすことで、そのキャリアの勢いを維持した。イーグルスはその後、コミュニティ・シールドでリヴァプールを破り、欧州の大会への出場権も獲得した。

今シーズンはカンファレンスリーグの準々決勝進出という好成績を収めたが、そこで最終的な成功を収めたとしても、グラスナーを南ロンドンに留めるには不十分だろう。彼はすでに、今夏に現在の契約が満了した時点で新たなスタートを切る意向を表明している。

一時は、現在暫定監督のマイケル・キャリックの指揮下にあるマンチェスター・ユナイテッドの次期常任監督としてグラスナーが候補に挙がっているとの見方もあった。しかし、現在ではその候補リストでの順位は下がったと見られている。