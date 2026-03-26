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オリバー・グラスナーは、マンチェスター・ユナイテッドの監督就任の可能性を自ら潰してしまったのか？ クリスタル・パレスを去る監督に「踏み台」となる恐れがあると警告
グラスナーがクリスタル・パレス史上初のタイトルをもたらした
グラスナーは、ヴォルフスブルクやアイントラハト・フランクフルトでドイツサッカー界で活躍した際、その評価を急上昇させ、2022年にはフランクフルトでヨーロッパリーグ優勝の栄冠を手にした。2024年2月、彼はイングランドへの移籍を決めた。
51歳の彼は、2025年のFAカップ決勝でマンチェスター・シティを撃破し、クリスタル・パレスに初の主要タイトルをもたらすことで、そのキャリアの勢いを維持した。イーグルスはその後、コミュニティ・シールドでリヴァプールを破り、欧州の大会への出場権も獲得した。
今シーズンはカンファレンスリーグの準々決勝進出という好成績を収めたが、そこで最終的な成功を収めたとしても、グラスナーを南ロンドンに留めるには不十分だろう。彼はすでに、今夏に現在の契約が満了した時点で新たなスタートを切る意向を表明している。
一時は、現在暫定監督のマイケル・キャリックの指揮下にあるマンチェスター・ユナイテッドの次期常任監督としてグラスナーが候補に挙がっているとの見方もあった。しかし、現在ではその候補リストでの順位は下がったと見られている。
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グラスナーは依然としてマンチェスター・ユナイテッドの監督候補として有力視されているのか？
元イーグルスのストライカー、モリソンは、ワールドカップのベッティングオファーを扱うサイト「Freebets.com」を通じて、グラスナーが真のエリートクラブの指揮を執る前に、さらなるステップアップの場が必要かどうかとGOALに問われた際、次のように語った。「ええ、今はそうだと思います。彼は今シーズンを良い形で締めくくり、できればパレスをヨーロッパ・カンファレンスリーグに導かなければなりません。
「彼の評価はかつて非常に高かったが、起きた一連の出来事やメディアでの発言を他のクラブが見れば、『本当にそんな人物を我々のクラブに迎え入れたいのか？』と考えるだろう。
「とはいえ、彼がパレスで成し遂げた仕事は素晴らしいものだ。だが、時には直近の数件の出来事だけで評価されてしまうこともある。彼がヨーロッパのクラブで仕事を得ることは間違いないだろう。しかし現時点では、シーズンをどう締めくくるか――そしてヨーロッパ・カンファレンスリーグを制覇できるかどうか――次第で、彼への評価は再び高まり、多くのクラブがグラスナーを引き抜こうと動くことになるだろう。間違いなくね。」
グラスナーがパレスの理事会とサポーターを怒らせた経緯
グラスナー監督は、2025年夏にエベレチ・エゼがアーセナルへ移籍した一方で、実績のある新戦力がほとんど加入しなかったことを受け、パレスの経営陣を批判した。クラブのキャプテンであるマルク・ゲヒが契約満了に伴いマンチェスター・シティへ移籍するまで、1月までしか残留しなかったことについて、彼は次のように述べた。「クラブ史上初めて欧州の大会に出場するのなら、節約するのではなく投資すべきだ。 「すべては明白だったし、私は何も言わなかったが、今夏、さらに良いシーズンを送るチャンスを逃してしまったことについて、今こそ語るべき時だと思う。」
グラズナーはさらに、イーグルスのサポーターに向けて「謙虚であれ」と皮肉を飛ばし、彼らの怒りを買った。カンファレンスリーグのズリンスキ・モスタル戦（引き分け）では、スタンドから野次を浴びせられた。これに対し、オーストリア人監督は次のように応じた。「私は常に、最も重要なのは謙虚であることだと言ってきました。それはファンにとっても同じことです。自分がどこから来たのかを決して忘れてはいけません。 批判的な人たちのうち数人は、それほど謙虚ではなく、自分たちのルーツを忘れていると思う。そうすれば、その代償を払うことになる」
2月22日、セルハースト・パークで行われたウルブズ戦での勝利の際、「ファンへの侮辱 ― グラスナーは終わりだ」と書かれた横断幕が掲げられた。不満を抱くサポーターの間からは、「謙虚な少年たち、1-0」というチャントも響き渡った。
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グラスナーのセルハースト・パークでの契約は、この夏に満了する
それ以来、ベンチの人事には変更がなく、パレスはグラスナー監督に契約期間満了まで任せる構えだが、最近の勝利を飛躍の足掛かりや基盤として活用しようとする両者にとって、短期的・長期的な将来がどうなるかはまだ不透明だ。