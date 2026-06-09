再建を目指す監督は、すでに具体的な計画を練っている。その中心にあるのが、オーストリア代表主将ダヴィド・アラバの獲得だ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、グラスナー監督はアラバをミラノへ招へいし、新守備の要にしたいと考えている。

レアル・マドリードの守備のオールラウンダーは、サン・シーロの新たな守備の要となる見込みだ。ただしリスクもある。アラバは2023/24シーズン以降、前十字靭帯断裂や長期にわたる筋肉・半月板の怪我に悩まされてきた。

グラスナー監督は同胞の力を信頼しており、国際経験とリーダーシップは大きな価値を持つと判断している。

最近は本人が退団を望んでいるか、クラブが移籍市場で売り出しているとも報じられ、すでに複数クラブが興味を示す。その一つが宿敵インテルだという。

さらにミランは監督だけでなくクラブ全体の大規模刷新も検討中で、舞台裏では抜本的な組織改革が議論されている。その過程でオーストリア代表監督ラルフ・ラングニック氏の名前が繰り返し挙がっており、『コリエレ・デロ・スポルト』は同氏が新テクニカルディレクターの有力候補と報じている。