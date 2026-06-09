イタリアのスポーツ紙によると、先週の月曜日、ミランと51歳のオーストリア人との間で追加交渉が行われ、順調に進んだという。
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オリバー・グラスナーは、デビッド・アラバの獲得を強く希望している。すでに次なる所属先も決定したと報じられている。
グラスナーにとって、ファッションの都での仕事は理想的な選択だ。アイントラハト・フランクフルトやクリスタル・パレスで成功を収めた元監督は、他のオファーを意図的に断ったという。
その結果、オランダの名門フェイエノールト・ロッテルダムは獲得に失敗した。
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カルディナーレとイブラヒモビッチがグラスナーの去就を決める見込みだ。
ただし移籍は未確定だ。決定権はオーナーのジェリー・カルディナーレ氏とアドバイザーのズラタン・イブラヒモビッチ氏が握る。2人が承認すれば移籍は実現する。
ミラノでは、このオーストリア人監督の加入で戦術の大幅な転換が期待されている。グラスナーは、ハイプレスと素早いボール奪取、高い試合強度を維持するスタイルが首脳陣に評価されている。
これは最近のクラブ哲学とは対照的だ。前監督マッシミリアーノ・アッレグリの下では守備を重視したが、成功にはつながらなかった。 その代償としてチームは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃した。グラスナーには、眠れる巨人ミラノを再び目覚めさせ、王者の座へ導くことが期待されている。
グラスナーはアラバをミラノに呼び寄せようとしているようだ
再建を目指す監督は、すでに具体的な計画を練っている。その中心にあるのが、オーストリア代表主将ダヴィド・アラバの獲得だ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、グラスナー監督はアラバをミラノへ招へいし、新守備の要にしたいと考えている。
レアル・マドリードの守備のオールラウンダーは、サン・シーロの新たな守備の要となる見込みだ。ただしリスクもある。アラバは2023/24シーズン以降、前十字靭帯断裂や長期にわたる筋肉・半月板の怪我に悩まされてきた。
グラスナー監督は同胞の力を信頼しており、国際経験とリーダーシップは大きな価値を持つと判断している。
最近は本人が退団を望んでいるか、クラブが移籍市場で売り出しているとも報じられ、すでに複数クラブが興味を示す。その一つが宿敵インテルだという。
さらにミランは監督だけでなくクラブ全体の大規模刷新も検討中で、舞台裏では抜本的な組織改革が議論されている。その過程でオーストリア代表監督ラルフ・ラングニック氏の名前が繰り返し挙がっており、『コリエレ・デロ・スポルト』は同氏が新テクニカルディレクターの有力候補と報じている。