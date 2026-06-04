グラスナーにとって、欧州屈指の名門クラブを率いる機会は極めて魅力的だ。オーストリア、ドイツ、イングランドで成果を挙げた51歳の彼は、4つ目のリーグに挑戦する用意ができているという。変革期にあるミランをセリエAで導く可能性は、彼の野心に perfectly 合う。

ミランが求めるのは国際的な実績と現代的な戦術哲学を持つ監督だ。グラスナーはフランクフルトでヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスでヨーロッパカンファレンスリーグを制しており、その条件にぴったり合う。