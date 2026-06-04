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オリバー・グラスナーはオーナーやズラタン・イブラヒモビッチと6時間会談し、ACミラン移籍に前向きだ。しかしプレミアリーグのクラブが元クリスタル・パレス監督の獲得に動いている。
グラスナーがミランの候補リストのトップに浮上
ミランの再建が加速している。オーナーのカルディナーレ氏は、今夏クリスタル・パレスを退任するグラスナー氏との交渉を直接主導。ドイツでの約6時間に及ぶ会談では、長期プロジェクトとして同監督招聘の意思を再確認した。『ガゼッタ』が報じた。後任探しが続く中、イブラヒモビッチも協議に参加した。
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グラスナー、ロッソネリのプロジェクトに興味を示す
グラスナーにとって、欧州屈指の名門クラブを率いる機会は極めて魅力的だ。オーストリア、ドイツ、イングランドで成果を挙げた51歳の彼は、4つ目のリーグに挑戦する用意ができているという。変革期にあるミランをセリエAで導く可能性は、彼の野心に perfectly 合う。
ミランが求めるのは国際的な実績と現代的な戦術哲学を持つ監督だ。グラスナーはフランクフルトでヨーロッパリーグ、クリスタル・パレスでヨーロッパカンファレンスリーグを制しており、その条件にぴったり合う。
ミラン、最優先補強候補で争奪戦に直面
ミランはグラスナー氏を最有力候補視しているが、獲得が順風満帆とは限らない。SportsBoomによると、フルハムはシルバ監督がベンフィカへ移籍した場合、51歳のグラスナー氏を最優先で検討している。ロンドンのクラブは、欧州カップ戦出場とクラブのブランド向上を期待できる監督として彼を見ているようだ。
このため、ミランが正式に交渉に入る場合はスピードが求められる。複数リーグで実績のあるグラスナーは、今市場で最も注目の監督だ。
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決断の時は迫っている
ミランは新監督人事をまだ公式発表しておらず、水面下の協議が続いている。数週間以内に方向性が明確になる見込みだ。グラスナー氏に関しては依然不透明で、ミランが正式オファーを出すか検討中。一方、フルハムも獲得に動いており、競争が急激に激化する恐れがある。