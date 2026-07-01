オリバー・グラスナーがプレミアリーグに復帰へ。ノッティンガム・フォレストが再び監督交代を行う中、元クリスタル・パレス監督の就任が濃厚。

グラスナーの就任で、フォレストは1年間でさらに監督交代を重ねた。昨年9月のヌノ解任後、ポステコグルーは39日で解任、その後ダイチとペレイラが短期間で続いた。

この混乱の中でも、オーナーのマリナキスは野心を捨てず、多額の資金を投じている。フォレストは昇格後、トップリーグで定着し、ヌノ体制下では7位に入った。そして今回、クラブはグラスナーに白羽の矢が立った。彼は加入前にマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーからも注目されていた。

今週解任されたペレイラは「今回の決定は全くの驚きで事前告知もなかったが、クラブが将来のために下した判断を全面的に尊重する」と語った。

「当然ながら失望し、悲しんでいます。私たちは共に築き上げてきたものを信じていましたし、ここ数か月で成し遂げたすべてに誇りを持って去ります」