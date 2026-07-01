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オリバー・グラスナーがプレミアリーグに復帰へ。ノッティンガム・フォレストが再び監督交代を行う中、元クリスタル・パレス監督の就任が濃厚。
ペレイラが直前に離脱したため、グラスナーが代役を務める。
英紙『テレグラフ』によると、フォレストは2月に就任したペレイラ監督の突然の退任を受け、グラスナー氏を新監督に任命する見通しだ。ペレイラ監督はショーン・ダイチ監督の解任後にチームをプレミアリーグ残留へ導いた。
しかし、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏ら上層部はヨーロッパリーグ準決勝でアストン・ヴィラに敗退したことに失望し、再び大胆な監督交代に踏み切った。グラスナー氏は2017年5月の買収以降、11人目の常任監督となる。
- AFP
シティ・グラウンドの回転ドア
グラスナーの就任で、フォレストは1年間でさらに監督交代を重ねた。昨年9月のヌノ解任後、ポステコグルーは39日で解任、その後ダイチとペレイラが短期間で続いた。
この混乱の中でも、オーナーのマリナキスは野心を捨てず、多額の資金を投じている。フォレストは昇格後、トップリーグで定着し、ヌノ体制下では7位に入った。そして今回、クラブはグラスナーに白羽の矢が立った。彼は加入前にマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーからも注目されていた。
今週解任されたペレイラは「今回の決定は全くの驚きで事前告知もなかったが、クラブが将来のために下した判断を全面的に尊重する」と語った。
「当然ながら失望し、悲しんでいます。私たちは共に築き上げてきたものを信じていましたし、ここ数か月で成し遂げたすべてに誇りを持って去ります」
確執と過去の欧州での成功
グラスナーは昨季限りでクリスタル・パレスを去った。在任2年でUEFAカンファレンスリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールドを制し、クラブ史上最も成功した監督となったが、契約満了後に残留オファーを断った。
フォレスト監督就任はセルハースト・パークで不評だろう。昨季、両クラブは欧州大会出場権を巡り対立。パレスはFAカップ制したがUEFA規則でカンファレンスリーグへ降格し、その枠をフォレストが獲得した。この入れ替えで確執が生まれた。
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ノッティンガム・フォレストの次はどうなる？
グラスナーは、プレミアリーグ新シーズンへ準備を進めるフォレストの指揮官に就任した。このオーストリア人監督は、監督交代が相次ぎ不安定なチームに戦術ビジョンを早く浸透させ、結束を強める必要がある。オーナーの強力な支援を受け、国内タイトルと欧州大会再出場を目指し、新クラブでも成功を証明することが期待されている。