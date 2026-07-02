この件について、グアルディオラがドイツサッカー連盟（DFB）の候補に浮上する可能性もある。56歳の彼は「資金は確保できると思う」と語った。ドイツは「世界トップ4の候補国」の一つであり、代表チームを再建するには「最高レベルの質」が監督席に必要だとした。

グラスナーもグアルディオラも現在は無所属のため、理論上は就任が可能だ。ただし、オーストリア人のグラスナーはまもなくプレミアリーグのノッティンガム・フォレストと契約すると報じられている。

パラグアイとのPK戦で3－4と敗れ、W杯16強で早期敗退したナゲルスマン監督の立場は極めて厳しくなっている。

試合後、38歳のナゲルスマンは続投の意思を示したが、解任報道も絶えない。