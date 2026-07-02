元ブンデスリーガ選手のエリック・メイヤーは、ドイツ代表がまたも主要大会で期待外れに終わったことを受け、新監督にオリバー・グラスナーかペップ・グアルディオラを推奨した。
AFP
翻訳者：
オリバー・グラスナーがナゲルスマンの後任に？ 元プロ選手が意外な2候補を提示
元プロ選手は『キッカー』誌に「ユルゲン・クロップは当然第一候補だ。彼はすぐに選手たちの心に浸透するだろう」と語った。ただし、視野を広げ、候補者を一人に絞るべきではないとも指摘した。
「オリバー・グラスナーはクリスタル・パレス、フランクフルト、ヴォルフスブルクで良い仕事をした。オーストリア人でもスペイン人でもオランダ人でも問題ない。選手たちはチーム内で英語を使うのに慣れているし、ドイツでの指導経験も必須ではない」とマイヤーは語った。
- Getty Images Sport
グアルディオラはドイツ代表監督に適任か？
この件について、グアルディオラがドイツサッカー連盟（DFB）の候補に浮上する可能性もある。56歳の彼は「資金は確保できると思う」と語った。ドイツは「世界トップ4の候補国」の一つであり、代表チームを再建するには「最高レベルの質」が監督席に必要だとした。
グラスナーもグアルディオラも現在は無所属のため、理論上は就任が可能だ。ただし、オーストリア人のグラスナーはまもなくプレミアリーグのノッティンガム・フォレストと契約すると報じられている。
パラグアイとのPK戦で3－4と敗れ、W杯16強で早期敗退したナゲルスマン監督の立場は極めて厳しくなっている。
試合後、38歳のナゲルスマンは続投の意思を示したが、解任報道も絶えない。
- Getty Images
ナゲルスマン氏に重大な疑惑
後任の最有力候補は、2024年夏にリヴァプールを退任して以来無所属のクロップだ。現在59歳の彼は、MagentaTVの解説者とレッドブルGmbHグローバル・ヘッド・オブ・サッカーを務めている。
W杯終了後、ナゲルスマン氏には複数の批判が寄せられた。FWデニズ・ウンダフへの対応が問題視され、選手とコーチ陣のコミュニケーションも良好でなかったという。DFBのスター選手の一部は代表スタッフに不満を持ち、追加のフィジオセラピストが急きょ呼ばれたとの噂もある。