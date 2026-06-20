マイケル・オリゼは現在、最も注目される選手だ。セネガル戦でデビューし、キリアン・ムバッペと並び「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。スペインでは今夏、2億ユーロ超でレアル・マドリードへ移籍する「ガラクティコ」級と報じられている。
『マルカ』紙は、バイエルン・ミュンヘンから引き抜くため2億2000万ユーロを用意したと報じた。
マイケル・オリゼは現在、最も注目される選手だ。セネガル戦でデビューし、キリアン・ムバッペと並び「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。スペインでは今夏、2億ユーロ超でレアル・マドリードへ移籍する「ガラクティコ」級と報じられている。
『マルカ』紙は、バイエルン・ミュンヘンから引き抜くため2億2000万ユーロを用意したと報じた。
本日、レアル・マドリードは公式声明を発表し、バイエルン・ミュンヘンとの間で取り沙汰されていた論争を収束させた。 「当クラブがバイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリゼへの関心を示しているとする情報が複数のメディアで報じられたことを受け、レアル・マドリードは、当該選手、その代理人、あるいは関係者らと、直接的・間接的を問わず一切の接触はなかったことを明確にしておきたい。
また、両クラブは長年にわたり相互尊重と信頼関係を築いており、事実と異なる憶測の流布を遺憾に思います。 両クラブは、信頼と相互尊重に基づく関係を維持しており、相手クラブの選手に関心がある場合は、まず両クラブ間で協議すべきという原則を共有しています。
レアル・マドリードの公式見解で、8月31日までの騒動が収束するかは不明だ。 フランス国内でも議論が続く。バイエルン・ミュンヘンで52試合22ゴール31アシストを記録し、W杯初出場ながらデシャン率いる代表で「切り札」を示した彼が、最も力を発揮できるポジションはどこか。 オリゼは『レキップ』紙に「自分は10番のポジションが一番居心地いい」と語った。 この発言は、セネガル戦前半でデシャン監督がオリゼを右ウイング、デンベレを中央、ムバッペをその前に配置した布陣に対する疑問を裏付ける。しかし後半開始早々の戦術修正で流れは一変。これにより、レアル・マドリードのエースでバロンドール受賞者ムバッペやドゥエとの共存もスムーズになった。
「僕のプレースタイルは路上で磨かれた。兄と壁打ちや1対1を繰り返した。 自由で、ただ楽しむためにサッカーをしていたあの頃が懐かしい。チェルシーやマンチェスター・シティのユースで学んだ経験も大きい」とオリゼは『レキップ』のインタビューで語った。