本日、レアル・マドリードは公式声明を発表し、バイエルン・ミュンヘンとの間で取り沙汰されていた論争を収束させた。 「当クラブがバイエルン・ミュンヘンの選手マイケル・オリゼへの関心を示しているとする情報が複数のメディアで報じられたことを受け、レアル・マドリードは、当該選手、その代理人、あるいは関係者らと、直接的・間接的を問わず一切の接触はなかったことを明確にしておきたい。

また、両クラブは長年にわたり相互尊重と信頼関係を築いており、事実と異なる憶測の流布を遺憾に思います。 両クラブは、信頼と相互尊重に基づく関係を維持しており、相手クラブの選手に関心がある場合は、まず両クラブ間で協議すべきという原則を共有しています。