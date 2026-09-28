ネーションズリーグ第2節

ベルギー 0-1 フランス

得点者：88分 オリーズ（フランス）





ジネディーヌ・ジダン率いるフランスが、ミカエル・オリーズの魔法のような一撃で終盤に勝利を収めた。マルク・ファン・ボメル率いるベルギーも、フランスも、ともにネーションズリーグ開幕節で新体制の白星スタートを切っており、今夜20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われた注目の一戦、そしてイタリアも同居するグループI第2節に最高の状態で臨んだ。試合は最後まで拮抗し、ドゥエがクロスバーを直撃し、コモ所属MFダ・クーニャがポストを叩いた後、バイエルン・ミュンヘンのFWによるひらめきが飛び出し、フランスを勝ち点6で首位に押し上げた。勝ち点3のイタリアとの一戦は金曜日に予定されている。





赤い悪魔は、スタディオ・オリンピコでイタリアを2-0で一蹴していたものの、土壇場でしてやられた。フランスは直近の対戦6試合すべてに勝利しており、その中にはネーションズリーグで戦った4試合も含まれる。ベルギーが公式戦で最後にフランスを破ったのは1981年9月までさかのぼる。キックオフはアウェーチームに関わる問題のため、数分遅れて行われた。TF1の報道によると、フランスの選手たちは直前になってソックスを調整しなければならず、脚に正しくフィットしていなかったという。さらに、フランス国歌にはベルギーのファンから耳をつんざくようなブーイングが浴びせられた。