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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
翻訳者：

オリセの魔法が終盤にフランスを押し上げる。ベルギーで1-0勝利で首位浮上、次はイタリアへ

ベルギー 対 フランス
ベルギー
フランス
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第2節をLIVEで一緒に振り返ろう。

ネーションズリーグ第2節

ベルギー 0-1 フランス

得点者：88分 オリーズ（フランス）


ジネディーヌ・ジダン率いるフランスが、ミカエル・オリーズの魔法のような一撃で終盤に勝利を収めた。マルク・ファン・ボメル率いるベルギーも、フランスも、ともにネーションズリーグ開幕節で新体制の白星スタートを切っており、今夜20時45分からブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われた注目の一戦、そしてイタリアも同居するグループI第2節に最高の状態で臨んだ。試合は最後まで拮抗し、ドゥエがクロスバーを直撃し、コモ所属MFダ・クーニャがポストを叩いた後、バイエルン・ミュンヘンのFWによるひらめきが飛び出し、フランスを勝ち点6で首位に押し上げた。勝ち点3のイタリアとの一戦は金曜日に予定されている。


赤い悪魔は、スタディオ・オリンピコでイタリアを2-0で一蹴していたものの、土壇場でしてやられた。フランスは直近の対戦6試合すべてに勝利しており、その中にはネーションズリーグで戦った4試合も含まれる。ベルギーが公式戦で最後にフランスを破ったのは1981年9月までさかのぼる。キックオフはアウェーチームに関わる問題のため、数分遅れて行われた。TF1の報道によると、フランスの選手たちは直前になってソックスを調整しなければならず、脚に正しくフィットしていなかったという。さらに、フランス国歌にはベルギーのファンから耳をつんざくようなブーイングが浴びせられた。

  • GOALとハイライト：

    88分 - フランスがついに均衡を破る、オリーズのスーパーゴール！バイエルンのアタッカーが自陣から持ち上がり、スピードとパワーで突破。中央へ切れ込むと、左足で正確なシュートを放ち、ラメンスに成す術を与えなかった。 フランスが終盤に先制。


    56分 - 止まらないドゥエ。今度は鋭い右足シュートを放つが、ラメンスがセーブ。ルポールもあと一歩で届かなかった。


    54分 - フランス、ダ・クーニャのシュートがポスト直撃！ コモのMFがペナルティーエリア外から左足を振り抜くと、ボールはラメンスの右側のポストを叩いた。


    52分 - フランスがドゥエのシュートでゴールに迫る。モレイラを鮮やかにかわし、続けて右足でカーブをかけた一撃を放つが、ラメンスのゴールをわずかに外れた。


    27分 - アクリウシェのセットプレーがラメンスを襲うと、こぼれ球に反応したルポールのシュートもラメンスがビッグセーブ。さらにカルルに対しては、ラヴィアがほぼゴールライン上で決定的なクリアを見せた。


    13分 - フランス、クロスバー直撃！ ペナルティーエリア内でドゥエが見事な仕掛けを見せ、華麗なドリブル突破の後に左足でフィニッシュ。ボールはクロスバーを直撃し、そのまま外へ出た。

    • 広告

  • 試合記録：

    ベルギー 0-1 フランス

    得点者：88分 オリーズ（フランス）


    ベルギー（4-2-3-1）：ラメンス；カスターニュ、ンゴイ、メヘレ、セイス（68分 デ・カイペル）；ラヴィア（85分 ラスキン）、ティーレマンス；モレイラ（63分 ルケバキオ）、デ・ブライネ（63分 ファナケン）、ホッツ；デ・ケテラーレ（85分 フェルナンデス＝パルド）。 監督 ファン・ボメル


    フランス（4-3-3）：メニャン；カルル、ジャケ、ラクロワ、ディウフ；アクリウシュ（77分 シェルキ）、カマヴィンガ、ダ・クーニャ（90分 コネ）；ドゥエ、ルポール（68分 デンベレ）、バルコラ（77分 オリーズ）。 監督 ジダン


    警告：モレイラ（ベルギー）、デ・ブライネ（ベルギー）、ティーレマンス（ベルギー）

    退場：-

    アシスト：-

    主審：オブレノヴィッチ（SRB）

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