オリシ、デンプシー、メッシ、ハーランドについて語ったムバッペ。イラク戦を前にメッセージを発信。

チームメイトのウスマン・ディンブリーについて、レアル・マドリードのスター選手は「ウスマンがそれほど目立たなかったかは分からない。試合を2回観たが、前半は4人の攻撃陣で彼が最も良かった」と語った。

後半は私とミカエルが主導したが、彼も重要だった。彼はバロンドール受賞者で、チームやコーチからの信頼も厚い」と続けた。

さらに「彼はフランス代表のシステムを完全に理解している。シーズン終盤に怪我をしていたことを忘れてはならない。彼は回復し、我々にとって決定的な選手になるだろう」と付け加えた。

「ピッチ上でオスマンとの直接連携はさらに改善できる。4人のフォワードに不協和音はない」と続けた。

「前半は技術的なミスが目立ち、相手の守備を突破できなかった。熱意は十分だったが、初出場組は多少緊張していた」と続けた。







