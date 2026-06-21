オリシ、デンプシー、メッシ、ハーランドについて語ったムバッペ。イラク戦を前にメッセージを発信。

フランス代表主将でレアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペは「優勝チームは常に人々を刺激する」と語った。また、2018年と2022年のワールドカップと比べ、現在のフランス代表はより攻撃的だと指摘した。
フランス代表は来週火曜未明、グループリーグ第2戦でイラクと対戦する。
初戦のセネガル戦では2得点を挙げて3-1の勝利に貢献した。
フランス代表主将でレアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペは「優勝チームは常に人々を刺激する」と語った。また、2018年と2022年のワールドカップと比べ、現在のフランス代表はより攻撃的だと指摘した。
フランス代表は来週火曜未明、グループリーグ第2戦でイラクと対戦する。
初戦のセネガル戦では2得点を挙げて3-1の勝利に貢献した。
イラク戦前会見でムバッピは「今、主流がある。勝つチームは現代サッカーにインスピレーションを与える。勝者が常に正しい」と語った。
フランスの「RMC sport」によると、彼は続けた。「私がプレーを始めてから、バルセロナのボール支配、次にレアル・マドリード、今はパリ・サンジェルマンの逆プレスと、勝つチームは常に模倣の対象となり、インスピレーションを与える」。
さらに「私たちは方針を変えず、2018年や2022年より攻撃的になっている」と語った。
また、「デシャン監督就任以来、チームは安定し若手が加わった。道のりは長いものの、目標へ正しい道を歩んでいる。ワールドカップは結果を予測できない大会だ」と語った。
フランス代表キャプテンは好みのポジションについて「分からない。今は調子が良いが、ポジションと関係あるとは思わない」と語った。
「精神的にも肉体的にも調子は良い。ポジションより、我々のプレースタイルが重要だ。自分たちのスタイルを貫くチームでなければならない。攻撃の3つのポジションすべてで快適にプレーできる」と続けた。
セネガル戦ではトップで起用されたが、クラブでは両ウィングでもプレーした経験がある。
ムバッピは続けた。「ワールドカップで自国を代表する選手になった気分だ。母国の歴史を刻みたい。このような大会に出場できることを楽しんでいる」。
さらに「才能はあると分かっているが、初戦で2得点を挙げただけでは国際舞台で実力を示したとは言えない」と語った。
チームメイトのマイケル・オリシとの連携については「マイケルは並外れた選手で、誰もが彼のプレースタイルを称賛している。この絆は攻撃陣全員で築いたものだ」と語った。
「チームには多くの才能がある。この日は私が、別の日には他の選手が活躍するだろう。マイケルはどの試合でも勝敗を左右できる選手だ」と結んだ。
チームメイトのウスマン・ディンブリーについて、レアル・マドリードのスター選手は「ウスマンがそれほど目立たなかったかは分からない。試合を2回観たが、前半は4人の攻撃陣で彼が最も良かった」と語った。
後半は私とミカエルが主導したが、彼も重要だった。彼はバロンドール受賞者で、チームやコーチからの信頼も厚い」と続けた。
さらに「彼はフランス代表のシステムを完全に理解している。シーズン終盤に怪我をしていたことを忘れてはならない。彼は回復し、我々にとって決定的な選手になるだろう」と付け加えた。
「ピッチ上でオスマンとの直接連携はさらに改善できる。4人のフォワードに不協和音はない」と続けた。
「前半は技術的なミスが目立ち、相手の守備を突破できなかった。熱意は十分だったが、初出場組は多少緊張していた」と続けた。
代表100試合目（イラク戦）についてムバッピは「代表でプレーするのはいつも嬉しい。代表以上に特別なものはない。特にワールドカップで100試合は歴史的だが、何よりも結果が大切だ」と語った。
また、ミロスラフ・クローゼとリオネル・メッシのW杯通算16ゴールという最多記録については「リオが得点すると分かっていた。彼はいつも得点するから。僕はまだ及ばない」と語った。
さらに「40歳になってもここにはいない。その前に君たちに追い出されているはずだ（笑）。遠い未来は考えていない。今回のワールドカップを楽しみたい」と語った。
ムバッペはセネガル戦で2得点を挙げ、通算14ゴールとした。一方メッシは初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、クロースと並ぶ通算16ゴールで大会最多得点を更新した。
ムバッピは記者会見でこう続けた。「メッシはクリスティアーノと並んで最高の選手だ。それは明らかだ。僕はただ、チームが再びワールドカップを制覇できるよう手助けしようとしているだけだ。それ以外は、ジャーナリストたちの間の議論に過ぎない」。
また「今はハーランドのことは考えていない。彼らが僕たちのことを考えているかもしれないが、僕はイラクのことを考えている」と語った。
フランス代表は来週金曜の夕方に、アーリング・ハーランド率いるノルウェーとワールドカップグループリーグ第3戦を戦う。
ムバッペは2026年W杯のハーフタイムについて「チームが支配しているとバランスが崩れることもある」と語った。
気温が高いときは歓迎だ。選手に意見を聞くべきではない。私たちは常に変化するし、新しいルールには誰もが不満を言う。将来どうなるか、様子を見よう」と続けた。
引退後は監督に限らず、サッカーへの愛情と学び続ける姿勢を生かしたいと語った。
また「米国には私たちの文化とは異なる、野心に限界がない文化がある。昔からそれが好きだ。現役中に訪れるか？分からない。デビッド（ベッカム、インター・マイアミオーナー）が時々話してくるよ」と笑った。