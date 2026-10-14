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オリヴィエ・ジルー、リールがアーセナルに大敗も「特別」なエミレーツ・スタジアム帰還への思いを明かす
北ロンドンで英雄さながらの歓迎
40歳のFWは火曜夜、リールがアーセナルと対戦する重要なチャンピオンズリーグの一戦で、ノースロンドンに戻ってきた。先発はベンチだったが、78分に投入されると、ホームの観客から懐かしさのこもった拍手が沸き起こった。クラブへの貢献が今も高く評価されていることを示す光景だった。ジルーは2012年から2018年までの5年半にわたる在籍中、頼れる得点源として、ファンに愛される存在となった。
その復帰には、試合の勝敗を超えた感慨深い雰囲気が漂った。試合終了の笛が鳴った後、受けた歓迎を振り返ったベテランストライカーは、スタジアムの雰囲気に深く感動したと認めた。「今夜のファンは素晴らしかった。リールのファンは僕の有名なチャントを歌ってくれた。もちろん、アーセナルのファンもね。少し時間を取ってスタジアムを回った。本当に素晴らしかった」と『Canal+』に語ったと、『Foot Mercato』が引用している。
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ベテランにとって忘れられない感動
元フランス代表のジルーにとって、この夜は思い出をたどるひとときとなった。アーセナル在籍中にはFAカップでの複数回の優勝に貢献し、クラブの無冠に終止符を打っている。短時間の出場を存分に楽しんだ様子のジルーは、かつて自分がボールに触れるたびに声援を送っていた観衆からの敬意にも応えた。ストライカーは、かつてクラブに尽くした選手を温かく覚えているイングランドのサッカーファンならではの文化を強調した。
この夜の感慨について、ジルーは忘れられない経験になったと語った。「素晴らしい気分だったし、特別な感情が湧いた。ここで5年半を過ごしたけど、彼らは僕を忘れていなかった。そこがイングランドの人々の素晴らしいところだ」とリールのFWは続けた。
喜ばしい夜に味わった苦い結果
個人的には喜ばしい一戦だったものの、勝負にこだわるジルーにとって、チームのパフォーマンスは物足りないものだった。リールは試合を支配したアーセナルに0-3で完敗。リーグ・アンのクラブは、欧州での戦いに向けて多くの課題を残す結果となった。アーセナルはピッチ上でかつての所属選手に容赦せず、試合の主導権を握り続けた。ジルーの古巣との再会は、意地の一ゴールも終盤の反撃もないまま終わった。
ベテランストライカーはスコアへの落胆を隠さなかった。個人的には古巣との再会を喜びつつも、試合の結果は望んだものとは程遠かったと認めた。「今夜は何かを得たかった。でも、古巣と再会できてうれしい」とジルーは語った。
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アーセナルのレジェンドが残した遺産
この出場は、ジルーにとって今季のチャンピオンズリーグで2試合目となった。キャリアの晩年を迎えても、年齢を感じさせないプレーを続けている。出場時間は限られ、試合の流れを変えることはできなかったが、その姿は衰えない実力を改めて印象づけた。ジルーはアーセナルの近年の歴史において、最も多くの得点を挙げたストライカーの一人であり続けている。退団後にどのクラブのユニフォームを着たとしても、ファンに愛される存在としての地位は揺るがないだろう。リールが国内での戦いと残りの欧州での試合に目を向ける中、ジルーも今回のロンドン遠征の思い出を大切にするはずだ。
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