元フランス代表のジルーにとって、この夜は思い出をたどるひとときとなった。アーセナル在籍中にはFAカップでの複数回の優勝に貢献し、クラブの無冠に終止符を打っている。短時間の出場を存分に楽しんだ様子のジルーは、かつて自分がボールに触れるたびに声援を送っていた観衆からの敬意にも応えた。ストライカーは、かつてクラブに尽くした選手を温かく覚えているイングランドのサッカーファンならではの文化を強調した。

この夜の感慨について、ジルーは忘れられない経験になったと語った。「素晴らしい気分だったし、特別な感情が湧いた。ここで5年半を過ごしたけど、彼らは僕を忘れていなかった。そこがイングランドの人々の素晴らしいところだ」とリールのFWは続けた。