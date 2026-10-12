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オリヴィエ・ジルー、チャンピオンズリーグ復帰を前に苦渋のアーセナル退団に至った具体的な理由を明かす
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ジルーは火曜夜、リールがチャンピオンズリーグでエミレーツ・スタジアムを訪れる一戦で、アーセナルと対戦する見込みだ。『ミラー』の取材に応じたジルーは、2018年1月にチェルシーへ移籍した当時を振り返った。
退団を選んだ理由を問われると、ジルーはこう説明した。「それも自分のキャリアの一部で、そういう時期だった。2018年のワールドカップに出場するためにはクラブを離れなければならなかったし、その後どうなったかはご存じの通りだ。クラブを離れるのは本当に悲しかった。でも、その選択をしなければならなかった。キャリアの中でも難しい決断だったが、その後のキャリアにとって必要で重要なものだった」
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ヴェンゲル時代の思い出
ジルーはアーセン・ヴェンゲル監督率いるアーセナルで253試合に出場し、105ゴールを記録した。当時のチームが見せたサッカーを、今も高く評価している。
ジルーはこう語った。「アーセナルに加入してから、練習で毎日取り組んでいた基礎のおかげで、プレーが大きく向上した。技術やワンタッチでのフィニッシュだけでなく、連係プレーやボールをはたくこと、味方にワンタッチでつなぐこと、そしてボックス内で素早くシュートを打つことにも取り組んだ。それがまさに好例だった。味方がボールを預けられる壁となるターゲットマンとして、大きく成長できた」
アルテタ、かつてのチームメイトを称賛
ミケル・アルテタ監督は、アーセナルでともにプレーしたオリヴィエ・ジルーを試合前の記者会見で高く評価した。アーセナルの指揮官は、ジルーが過小評価された選手だという見方を否定した。
アルテタ監督は「彼がピッチに立つたびに、ペナルティーエリア内で大きな脅威になった。非常に賢く、ほかの選手との連係にも優れ、運動量も驚異的だった。少なくとも我々は彼を［過小評価］していなかった」と語った。また、ジルーがモンペリエでリーグ・アン優勝を果たした後、アーセナルに加入した当初、チームにそれまでとはまったく異なるタイプの選手をもたらしたとも指摘した。
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ジルーとアーセナル、今後はどうなる？
アーセナルは火曜日、チャンピオンズリーグでリールとの重要な一戦に臨み、ジルーを封じ込めようとする。一方のジルーは、ペナルティーエリア内で今なお大きな脅威となることを証明するつもりだ。この注目の欧州での一戦を終えれば、アーセナルはプレミアリーグのタイトル防衛に再び集中する。
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