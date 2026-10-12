ジルーは火曜夜、リールがチャンピオンズリーグでエミレーツ・スタジアムを訪れる一戦で、アーセナルと対戦する見込みだ。『ミラー』の取材に応じたジルーは、2018年1月にチェルシーへ移籍した当時を振り返った。

退団を選んだ理由を問われると、ジルーはこう説明した。「それも自分のキャリアの一部で、そういう時期だった。2018年のワールドカップに出場するためにはクラブを離れなければならなかったし、その後どうなったかはご存じの通りだ。クラブを離れるのは本当に悲しかった。でも、その選択をしなければならなかった。キャリアの中でも難しい決断だったが、その後のキャリアにとって必要で重要なものだった」