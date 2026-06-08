ジルーに衰えは見えない。39歳のストライカーはリールとの交渉が成立し、スタッド・ピエール・モーロワでさらに1シーズンプレーする。

この合意で、40代になっても欧州トップでプレーしたいというジルー自身の目標が正式に実現した。リールのオリヴィエ・レタン会長もRMCスポーツで「彼の心にはまだ情熱が燃えている」と熱く語った。