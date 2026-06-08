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オリヴィエ・ジルーは現役を続ける。元アーセナルで元フランス代表のスターは、カルロ・アンチェロッティ監督の息子が率いるチームと新契約を結んだ。
年齢に負けず、リーグ・アンのキャリアを延ばす
ジルーに衰えは見えない。39歳のストライカーはリールとの交渉が成立し、スタッド・ピエール・モーロワでさらに1シーズンプレーする。
この合意で、40代になっても欧州トップでプレーしたいというジルー自身の目標が正式に実現した。リールのオリヴィエ・レタン会長もRMCスポーツで「彼の心にはまだ情熱が燃えている」と熱く語った。
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「レ・ドゥーグ」の心強い戦力
この契約延長は、ベテランFWが昨季全大会44試合に出場し、リーグ・アンでは半数の試合で先発してリールの攻撃陣を支えた活躍を受けてのものだ。
ヨーロッパリーグでも4得点を挙げるなど、計11ゴールをマークし、クラブの欧州での戦いを支えた。リーグ戦最後の得点は4月12日のトゥールーズ戦、4－0の完勝の中で生まれた。
アンチェロッティ新体制との連携
今シーズン、ジルーはリール新監督ダヴィデ・アンチェロッティの率いるチームでプレーする。36歳のイタリア人指揮官は、レアル・マドリード、バイエルン、エバートンで父カルロの首席アシスタントとして経験を積んだ後、フランスで初監督に就任する。
リール首脳陣は、ジルーがロッカールームで発揮する影響力とアンチェロッティの現代的戦術が調和し、チームに組織的安定をもたらすと確信している。
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時の流れに抗って
9月30日に40歳になるジルーは、体が動く限り現役を続けたいと語ってきた。前シーズン最終戦では引退せず、40歳でのプレーという稀有な偉業に挑戦する意向を示した。