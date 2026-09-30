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オリヴィエ・ジルーが引退の意向を明かす。伝説的ストライカーが輝かしいキャリアに幕を下ろす準備へ
フランスの名選手、現役生活終焉へ近づく
リールのベテランFWジルーは、最高レベルで20年以上にわたってプレーした末、今季限りで現役を引退する考えを示した。かつてフランス代表としてプレーし、以前は同国代表の歴代最多得点者でもあったこのストライカーは、40歳の誕生日を翌日に控えて自身の引退計画を明かした。アーセナルとチェルシーでもプレーした元FWは現在、輝かしいキャリアに幕を下ろす前に、リーグ・アンで残されたすべての公式戦をかみしめる決意を固めている。
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「これが私にとって最後のシーズンになる可能性は非常に高い」
2025年にロサンゼルスFCからフリー移籍で加入し、現在はスタッド・ピエール・モーロワでの2シーズン目を迎えているジルーは、自身の現役キャリアが終わりに近づいていることについて語った。『L'Equipe』に対し、同選手は「選手としては、これが最後のシーズンになる可能性が非常に高いと思っている。だからこそ、一瞬一瞬を楽しもうとしている」と語った。
これまでキャリアで成し遂げてきたすべてに満足していることを改めて強調し、元ミランFWは「自分自身にも、キャリアの中で自分がしてきたすべてのことにも、穏やかな気持ちで向き合えている」と付け加えた。
驚くべき歩みが歴史的タイトルをもたらす
このストライカーの輝かしい歩みには、モンペリエでのおとぎ話のようなリーグ・アン優勝、2012年6月の1200万ポンドでのアーセナル移籍、その後のチェルシーでの欧州制覇、そしてミランでのスクデット獲得が含まれる。プロクラブでのキャリアを通じて、この屈強なFWは806試合で303ゴールを記録した。代表レベルでも、その功績は揺るがない。フランス代表で137キャップに出場し、57ゴールを挙げているからだ。
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最終戦役がベテランリーダーを試す
ジルーはさらに12カ月の契約延長を行っており、今季終了までリールとの契約を残している。FWは今季ここまで全公式戦で6試合に出場し、1得点を記録。フランス各地で相手サポーターからもたびたび温かい拍手を送られている。当面の課題は、リールをリーグ・アン上位争いにしっかりと踏みとどまらせつつ、チャンピオンズリーグでも上位進出を果たすための決定力をもたらすことだ。
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