2025年にロサンゼルスFCからフリー移籍で加入し、現在はスタッド・ピエール・モーロワでの2シーズン目を迎えているジルーは、自身の現役キャリアが終わりに近づいていることについて語った。『L'Equipe』に対し、同選手は「選手としては、これが最後のシーズンになる可能性が非常に高いと思っている。だからこそ、一瞬一瞬を楽しもうとしている」と語った。

これまでキャリアで成し遂げてきたすべてに満足していることを改めて強調し、元ミランFWは「自分自身にも、キャリアの中で自分がしてきたすべてのことにも、穏やかな気持ちで向き合えている」と付け加えた。