オランダ、シャビが新監督に就任「私はオランダ・サッカーの申し子。クライフとミケルスに感謝している」

シャビ・エルナンデス（元バルセロナMFで元同クラブ監督）が、オランダ代表の新監督に就任した。スペイン人指揮官はオランダサッカー連盟と、次回ワールドカップが行われる2030年までの契約を結んだ。
シャビはオランダサッカー連盟の公式サイトで、次のようにコメントしている。「ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けたバルセロナの下部組織で育った私は、オランダ・サッカーの申し子です」
シャビ・エルナンデス（元バルセロナMFで元同クラブ監督）が、オランダ代表の新監督に就任した。スペイン人指揮官はオランダサッカー連盟と、次回ワールドカップが行われる2030年までの契約を結んだ。
シャビはオランダサッカー連盟の公式サイトで、次のようにコメントしている。「ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けたバルセロナの下部組織で育った私は、オランダ・サッカーの申し子です」
そして、こう付け加えた。「ほかの偉大な指導者たち、とりわけ私がバルセロナでデビューした時に一緒だったルイス・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手としても監督としても私を形作るうえで重要な役割を果たした」
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