オランダ、コープマイナーズとダムフリーズがノルウェーおよびエクアドルとの親善試合に招集：クーマン監督の招集メンバー一覧

オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、リーグ戦の中断期間中に2試合の親善試合を行う「オランジェ」の次期招集メンバーリストを発表した。3月27日（金）20時45分にはアムステルダムのヨハン・クライフ・アリーナでノルウェーを迎え、その翌週の3月31日（火）には同じ時間帯にアイントホーフェンのフィリップ・スタディオンでエクアドルと対戦する。 これは、夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向けた最後の調整試合となる。監督は26名の選手を招集しており、その中にはセリエAの選手も数名含まれている。



