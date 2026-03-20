オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、リーグ戦の中断期間中に2試合の親善試合を行う「オランジェ」の次期招集メンバーリストを発表した。3月27日（金）20時45分にはアムステルダムのヨハン・クライフ・アリーナでノルウェーを迎え、その翌週の3月31日（火）には同じ時間帯にアイントホーフェンのフィリップ・スタディオンでエクアドルと対戦する。 これは、夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに向けた最後の調整試合となる。監督は26名の選手を招集しており、その中にはセリエAの選手も数名含まれている。
Getty Images Sport
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オランダ、コープマイナーズとダムフリーズがノルウェーおよびエクアドルとの親善試合に招集：クーマン監督の招集メンバー一覧
オランダ代表の招集メンバー
ゴールキーパー：ジャスティン・ビジョウ（ジェノア）、バート・フェルブルッゲン（ブライトン）、マーク・フレッケン（バイエル・レバークーゼン）
ディフェンダー：ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ）、ヴァージル・ファン・ダイク（リヴァプール）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル）、ジェレミー・フリンポン（リヴァプール）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）、ユリアン・ティンバー（アーセナル）、ミッキー・ファン・デ・ヴェン（トッテナム）、ステファン・デ・フライ（インテル）、ヨレル・ハト （チェルシー）。
ミッドフィールダー：ライアン・グラヴェンベルフ（リヴァプール）、ティヤニ・ラインダース（マンチェスター・シティ）、ジャーディ・スハウトン（PSV）、キース・スミット（AZ）、クインテン・ティンバー（オリンピック・マルセイユ）、ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）、テウン・コープマイナーズ（ユヴェントス）。
FW：メンフィス・デパイ（コリンチャンス）、コディ・ガクポ（リヴァプール）、ドニエル・マレン（ローマ）、ブライアン・ブロッベイ（サンダーランド）、シャビ・シモンズ（トッテナム）、ウォウト・ウェグホスト（アヤックス）、ノア・ラング（ガラタサライ）。
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