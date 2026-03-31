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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

オランダ戦において、ジェレミー・フリンポンが途中出場した直後に交代を余儀なくされ、リヴァプールはさらなる負傷者を出した

ジェレミー・フリンポン
リヴァプール
マンチェスター・シティ
FAカップ
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
アルネ・スロット

リヴァプールは、国際試合の合間にジェレミー・フリンポンが途中交代を余儀なくされたことで、マンチェスター・シティとのFAカップ戦を数日後に控えたこの時期に、深刻な怪我の懸念を抱えることになった。今シーズン、アルネ・スロット監督の戦術において不可欠な存在となっているこのウイングバックは、オランダ代表として途中出場してから15分も経たないうちにピッチを去ることとなった。

  • 代表戦期間が大惨事となって終わった

    代表戦の中断期間が終了するにつれ期待が高まっていたが、オランダ対エクアドルの親善試合で、アルネ・スロット監督の最悪の懸念が現実のものとなった。

    フリンポンはハーフタイムにリヴァプールのチームメイトであるコディ・ガクポと交代で投入されたが、その夜は懸念される形で早々に終了することとなった。25歳の彼はベンチから出場してわずか13分しかプレーできず、交代を余儀なくされ、ロナルド・クーマン監督は急遽メンバー変更を迫られる事態となった。

    オランダ代表の彼はそのままトンネルへと直行する姿が目撃されており、この光景は間違いなく、マージーサイドに残るコーチ陣に大きな不安を抱かせることになるだろう。

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  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    フリンポン、フィットネス面での苦戦が続く

    フリンポンにとって今シーズンは出たり入ったりを繰り返す展開となっているだけに、今回の新たな不運はとりわけ悔やまれる。元バイエル・レバークーゼンのこの選手は、今シーズンすでに2度も戦線離脱を余儀なくされており、プレミアリーグで安定したリズムを維持することが難しくなっている。最初の大きな故障は、10月のチャンピオンズリーグ、アイントラハト・フランクフルト戦で発生した。

    そのハムストリングの故障に続き、1月のカラバフ戦でも別の筋肉の肉離れを負った。今回の怪我の正確な詳細はオランダ人医療チームによってまだ確認されていないものの、筋肉系の故障が繰り返されていることから、回復には一定の期間を要する可能性があり、シーズン終盤戦への出場が危ぶまれている。


  • スロットの守備の危機が深刻化

    今週土曜日にマンチェスター・シティとの一戦を控えるリヴァプールにとって、これほど最悪なタイミングはない。アーネ・スロット監督はすでに右サイドバックの選手層の深刻な不足に頭を悩ませており、フリンポンの欠場が現実のものとなれば、戦術面での悪夢となるだろう。

    北アイルランド代表のコナー・ブラッドリーは、アーセナル戦で負った深刻な膝の怪我の手術を受けたため、今季残りの試合を欠場することが決まった。フリンポンもブラッドリーも不在となる中、スロット監督はドミニク・ソボスライをより深い位置に配置するか、多才なジョー・ゴメスに頼って、この重要な一連の試合期間中の穴を埋めることを余儀なくされるかもしれない。



  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    目前に迫る重要な試合

    国内カップ戦の対戦に加え、リヴァプールはわずか4日後にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦という大一番を控えている。複数の戦線でタイトル獲得を目指すリヴァプールにとって、専門的な能力を備えたコンディションの良い右サイドバックを欠いたまま、フランス王者の攻撃陣と対戦しなければならないという見通しは、非常に厳しいものだ。

    火曜日のオランダ代表戦には、ヴィルジル・ファン・ダイクやガクポに加え、フリンポンもリヴァプールから数名の代表選手の一人として招集されたが、ライアン・グラヴェンベルフはベンチ入りしたものの出場機会はなかった。

    しかし、クラブがフリンポンの怪我の程度に関する情報を切実に待ち望む中、注目は今やAXAトレーニングセンターの医療室へと完全に移っている。