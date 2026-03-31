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オランダ戦において、ジェレミー・フリンポンが途中出場した直後に交代を余儀なくされ、リヴァプールはさらなる負傷者を出した
代表戦期間が大惨事となって終わった
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フリンポン、フィットネス面での苦戦が続く
フリンポンにとって今シーズンは出たり入ったりを繰り返す展開となっているだけに、今回の新たな不運はとりわけ悔やまれる。元バイエル・レバークーゼンのこの選手は、今シーズンすでに2度も戦線離脱を余儀なくされており、プレミアリーグで安定したリズムを維持することが難しくなっている。最初の大きな故障は、10月のチャンピオンズリーグ、アイントラハト・フランクフルト戦で発生した。
そのハムストリングの故障に続き、1月のカラバフ戦でも別の筋肉の肉離れを負った。今回の怪我の正確な詳細はオランダ人医療チームによってまだ確認されていないものの、筋肉系の故障が繰り返されていることから、回復には一定の期間を要する可能性があり、シーズン終盤戦への出場が危ぶまれている。
スロットの守備の危機が深刻化
今週土曜日にマンチェスター・シティとの一戦を控えるリヴァプールにとって、これほど最悪なタイミングはない。アーネ・スロット監督はすでに右サイドバックの選手層の深刻な不足に頭を悩ませており、フリンポンの欠場が現実のものとなれば、戦術面での悪夢となるだろう。
北アイルランド代表のコナー・ブラッドリーは、アーセナル戦で負った深刻な膝の怪我の手術を受けたため、今季残りの試合を欠場することが決まった。フリンポンもブラッドリーも不在となる中、スロット監督はドミニク・ソボスライをより深い位置に配置するか、多才なジョー・ゴメスに頼って、この重要な一連の試合期間中の穴を埋めることを余儀なくされるかもしれない。
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目前に迫る重要な試合
国内カップ戦の対戦に加え、リヴァプールはわずか4日後にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦という大一番を控えている。複数の戦線でタイトル獲得を目指すリヴァプールにとって、専門的な能力を備えたコンディションの良い右サイドバックを欠いたまま、フランス王者の攻撃陣と対戦しなければならないという見通しは、非常に厳しいものだ。
火曜日のオランダ代表戦には、ヴィルジル・ファン・ダイクやガクポに加え、フリンポンもリヴァプールから数名の代表選手の一人として招集されたが、ライアン・グラヴェンベルフはベンチ入りしたものの出場機会はなかった。
しかし、クラブがフリンポンの怪我の程度に関する情報を切実に待ち望む中、注目は今やAXAトレーニングセンターの医療室へと完全に移っている。