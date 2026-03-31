オランダ戦において、ジェレミー・フリンポンが途中出場した直後に交代を余儀なくされ、リヴァプールはさらなる負傷者を出した

フリンポンにとって今シーズンは出たり入ったりを繰り返す展開となっているだけに、今回の新たな不運はとりわけ悔やまれる。元バイエル・レバークーゼンのこの選手は、今シーズンすでに2度も戦線離脱を余儀なくされており、プレミアリーグで安定したリズムを維持することが難しくなっている。最初の大きな故障は、10月のチャンピオンズリーグ、アイントラハト・フランクフルト戦で発生した。

そのハムストリングの故障に続き、1月のカラバフ戦でも別の筋肉の肉離れを負った。今回の怪我の正確な詳細はオランダ人医療チームによってまだ確認されていないものの、筋肉系の故障が繰り返されていることから、回復には一定の期間を要する可能性があり、シーズン終盤戦への出場が危ぶまれている。



