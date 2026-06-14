オランダ対日本 2-2





オランダ対日本は2-2で終了。オランダはファン・ダイクとサマーフィルのゴールで2度リードしたが、中村と鎌田が決めて日本が2度追いついた。

オランダ





バルト・フェルブルッヘン 5：前半はほぼ出番なし。中村の同点弾は防げなかった。鎌田の最終的な同点弾にも反応が遅れた。





ダンフリース 5：前田の圧力で守備位置を下げ、攻撃参加は前半終了間際に一度だけ。中村の突破に苦戦し、インテルの活躍時とは別人のよう。





ファン・デ・フェン 5.5：上田にはほとんど脅威を感じず、身体能力で圧倒。しかし同点弾につながった最終コーナーでは翻弄され、イエローも受けた。





ファン・ダイク 6：ペナルティエリア内でヘディングで決め、試合の均衡を破った。エリア内を支配したが、最後の失点は防げず。攻守で存在感を示したが、守備ではやや不安が残った。





ファン・ヘッケ 5.5：ポジションは堅実も、攻撃参加は少なかった。典型的なオランダ流SBとは言い難い。





フラーフェンベルフ 6.5：右クロスはファン・ダイクの得点を演出。中盤での展開も良く、サマーフィルへもアシスト。81分アケと交代。





デ・ヨング 6：バランスは取るが、ボール運びが慎重。





ラインデルス 5.5：ミラン時代ほどの存在感はなく、ポジションキープに終始。

（70分ティンバー 5.5：守備固めに入ったが、同点弾を許した）





サマーフィル6.5：序盤は動き回ったが脅威は少なく、日本のカウンターでイエローを受けた。しかし流れを変え、鈴木を破る左足で決める。

（70分 コープマイネルス 5.5：タッチは極めて少なく、ユヴェントス時代を想起させる）





マレン 6.5：開始直後から強烈な右足シュートでネットを揺らすも、鈴木の好守に阻まれた。前半は鬼気迫る動きでCKからもヘッドで狙ったが、またも鈴木に阻まれた。前線では最も脅威だった。 （70分デパイ 5.5：緊張した様子で出場し、警告を受ける。先発起用されなかったことが響いた）





ガクポ 6：前半は2対1のマークでスペースがなく、後ろかワイドへパスするだけ。後半は活気づき2度ゴールを脅かした。（84分ブロビーと交代）





監督 クーマン 5.5：ボール支配率は高かったが決定機は少なかった。2つの個人技で試合を決めようとしたが終盤に逆転された。リスクを避け守備を優先するスタイルは、オランダ流とは言い難い。



