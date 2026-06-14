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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

オランダ対日本、オランダ代表をカルチョメルカート採点。マレンは活発、ダンフリースは不発。中村がMOM

オランダ
オランダ 対 日本
日本
ワールドカップ

ワールドカップ・グループF第1節、オランダ代表をカルチョメルカートが採点した。

オランダ対日本 2-2


オランダ対日本は2-2で終了。オランダはファン・ダイクとサマーフィルのゴールで2度リードしたが、中村と鎌田が決めて日本が2度追いついた。

オランダ


バルト・フェルブルッヘン 5：前半はほぼ出番なし。中村の同点弾は防げなかった。鎌田の最終的な同点弾にも反応が遅れた。


ダンフリース 5：前田の圧力で守備位置を下げ、攻撃参加は前半終了間際に一度だけ。中村の突破に苦戦し、インテルの活躍時とは別人のよう。


ファン・デ・フェン 5.5：上田にはほとんど脅威を感じず、身体能力で圧倒。しかし同点弾につながった最終コーナーでは翻弄され、イエローも受けた。


ファン・ダイク 6：ペナルティエリア内でヘディングで決め、試合の均衡を破った。エリア内を支配したが、最後の失点は防げず。攻守で存在感を示したが、守備ではやや不安が残った。


ファン・ヘッケ 5.5：ポジションは堅実も、攻撃参加は少なかった。典型的なオランダ流SBとは言い難い。


フラーフェンベルフ 6.5：右クロスはファン・ダイクの得点を演出。中盤での展開も良く、サマーフィルへもアシスト。81分アケと交代


デ・ヨング 6：バランスは取るが、ボール運びが慎重。


ラインデルス 5.5：ミラン時代ほどの存在感はなく、ポジションキープに終始。
（70分ティンバー 5.5：守備固めに入ったが、同点弾を許した）


サマーフィル6.5：序盤は動き回ったが脅威は少なく、日本のカウンターでイエローを受けた。しかし流れを変え、鈴木を破る左足で決める。

（70分 コープマイネルス 5.5：タッチは極めて少なく、ユヴェントス時代を想起させる）


マレン 6.5：開始直後から強烈な右足シュートでネットを揺らすも、鈴木の好守に阻まれた。前半は鬼気迫る動きでCKからもヘッドで狙ったが、またも鈴木に阻まれた。前線では最も脅威だった。 （70分デパイ 5.5：緊張した様子で出場し、警告を受ける。先発起用されなかったことが響いた）


ガクポ 6：前半は2対1のマークでスペースがなく、後ろかワイドへパスするだけ。後半は活気づき2度ゴールを脅かした。（84分ブロビーと交代


監督 クーマン 5.5：ボール支配率は高かったが決定機は少なかった。2つの個人技で試合を決めようとしたが終盤に逆転された。リスクを避け守備を優先するスタイルは、オランダ流とは言い難い。


  • 日本

    鈴木 6.5：マレンの強烈なシュートに即座に反応し、チームを救った。前半終了間際にはローマFWのCKからのヘディングも好守で阻んだ。1ヶ月前タルディーニでPK失点した借りを返したが、サマーヴィルのミドルには対応できなかった。


    渡辺 5：前半、中村のシュートにつながる好クロスを供給し、先制点まであと一歩。しかし、ヴァン・ダイクの得点を許す決定的なミスを犯し、マークを見失った。（75分より富安 6：終盤の攻撃に融合）


    谷口 5.5：マレンのスピードに対応できず、オランダの攻撃に苦戦。


    伊藤6：サマーヴィルにポジションを脅かされながらも死守。


    堂安 5.5：オランダ守備陣の目の上のたんこぶだったが、早々に体力を消耗し後半は消えた。（76分 菅原 sv


    鎌田 6.5：日本の司令塔。すべてのボールが彼の足を通る。上田に絶妙なパスを送り、上田はシュートを枠外に外したが、終盤には幸運にもヘディングでボールがコースを変え、2-2の同点ゴールを生んだ。


    佐野


    中村 7：小柄ながら素早く、マークを振り切る動きでダムフリーズを翻弄。渡辺のクロスに反応しゴールをかすめ、さらにヴェルブルッヘンに突き刺さるミドルで同点。最後まで諦めず脅威を与え続けた。


    久保 6：同点弾の中村にアシスト。その後もミドルで追加点を狙った。 （75分より小川 6.5：終盤CKからカマダの同点ヘッドをアシスト）


    前田 5.5：左で活発に攻め、ダンフリースを下げる。後半は勢い失い交代。伊藤 6.5（66分）動き出し良く、攻撃に機動性。


    上田 5：前半はボールに触れる機会が少なかったが、終盤に鎌田からのパスをシュート、枠を外す。その後は控えめなプレーで途中交代（85分 塩谷 sv）


    森保監督 6.5：カウンターを狙い、守備を固めて速いウイングの突破を活かす現実的な采配。後半は攻撃的な選手を投入し、同点弾を導いた。

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