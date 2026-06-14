オランダ対日本 2-2





オランダ対日本の試合は2-2で終了。オランダはファン・ダイクとサマーヴィルのゴールで2度リードしたが、中村と鎌田に追いつかれた。

オランダ





フェルブルッゲン 5：前半はほぼ出番なし。中村の同点弾は防げたはず。鎌田の最終同点弾にも反応が遅れた。





ダムフリーズ 5：前田の圧力で守備に下がることが多く、攻撃参加は前半終了間際に一度だけ。中村の突破に苦戦し、インテルの彼とは別人のようだった。





ファン・デ・ヴェン 5.5：上田にはほとんど脅威を感じず、身体能力で圧倒。しかし同点弾につながった最終コーナーでは翻弄され、イエローも受けた。





ファン・ダイク 6：ペナルティエリア内で鮮やかなヘディングで代表13ゴール目を決め、均衡を破った。エリア内を支配したが、最後の失点は防げず。攻守で存在感を示したが、守備ではやや不安が残った。





ファン・ヘッケ 5.5：ポジションは堅実も、攻撃参加は少なかった。オランダ流SBとは言い難い。





グラフェンベルフ 6.5：右クロスはファン・ダイクの得点を演出。中盤での展開からサマービルにもアシスト。2本の決定的なパスを供給。（81分 アケ sv）





デ・ヨング 6：バランスは取るが、ボール運びが慎重。





レインダース 5.5：ミラン時代ほどの存在感はなく、ポジションキープに終始した。（70分よりティンバー 5.5：リードを守り切れず同点ゴールを許した）





サマービル 6.5：序盤は動き回ったが脅威は少なく、日本のカウンターでイエローを受けた。しかし流れを変え、鈴木を破る左足で2-1の決勝点。 （70分よりクープマイナーズ 5.5：タッチは極めて少なく、ユヴェントス時代を思わせる）





マレン 6.5：開始直後から強烈な右足シュートでネットを脅かす。軸足ターンから放った一撃はスズキの好守に阻まれた。CKからのヘディングもパルマGKの好セーブに弾かれた。前半は最も危険な存在だった。 （70分よりデパイ 5.5：緊張した様子で出場し、警告を受ける。先発起用されなかったことが響いた）





ガクポ 6：前半は2対1のマークでスペースなく、バックパスかワイド展開のみ。後半は活気づき2度決定機。（84分ブロッビーと交代）





監督 コエマン 5.5：ボール支配率は高かったが決定機は少なかった。2つの個人技で試合を決めようとしたが終盤に逆転された。リスクを避け守備を優先するスタイルは、伝統的なオランダサッカーとは異なる。











