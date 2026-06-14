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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

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オランダ対日本、CM採点。マレンは活発、ダムフリーズとラインダースは不発。中村が最高。

オランダ
オランダ 対 日本
日本
ワールドカップ

ワールドカップ・グループF第1節、オランダ対日本の試合結果。

オランダ対日本 2-2


オランダ対日本の試合は2-2で終了。オランダはファン・ダイクとサマーヴィルのゴールで2度リードしたが、中村と鎌田に追いつかれた。

オランダ


フェルブルッゲン 5：前半はほぼ出番なし。中村の同点弾は防げたはず。鎌田の最終同点弾にも反応が遅れた。


ダムフリーズ 5：前田の圧力で守備に下がることが多く、攻撃参加は前半終了間際に一度だけ。中村の突破に苦戦し、インテルの彼とは別人のようだった。


ファン・デ・ヴェン 5.5：上田にはほとんど脅威を感じず、身体能力で圧倒。しかし同点弾につながった最終コーナーでは翻弄され、イエローも受けた。


ファン・ダイク 6：ペナルティエリア内で鮮やかなヘディングで代表13ゴール目を決め、均衡を破った。エリア内を支配したが、最後の失点は防げず。攻守で存在感を示したが、守備ではやや不安が残った。


ファン・ヘッケ 5.5：ポジションは堅実も、攻撃参加は少なかった。オランダ流SBとは言い難い。


グラフェンベルフ 6.5：右クロスはファン・ダイクの得点を演出。中盤での展開からサマービルにもアシスト。2本の決定的なパスを供給。（81分 アケ sv


デ・ヨング 6：バランスは取るが、ボール運びが慎重。


レインダース 5.5：ミラン時代ほどの存在感はなく、ポジションキープに終始した。（70分よりティンバー 5.5：リードを守り切れず同点ゴールを許した）


サマービル 6.5：序盤は動き回ったが脅威は少なく、日本のカウンターでイエローを受けた。しかし流れを変え、鈴木を破る左足で2-1の決勝点。 （70分よりクープマイナーズ 5.5：タッチは極めて少なく、ユヴェントス時代を思わせる）


マレン 6.5：開始直後から強烈な右足シュートでネットを脅かす。軸足ターンから放った一撃はスズキの好守に阻まれた。CKからのヘディングもパルマGKの好セーブに弾かれた。前半は最も危険な存在だった。 （70分よりデパイ 5.5：緊張した様子で出場し、警告を受ける。先発起用されなかったことが響いた）


ガクポ 6：前半は2対1のマークでスペースなく、バックパスかワイド展開のみ。後半は活気づき2度決定機。（84分ブロッビーと交代


監督 コエマン 5.5：ボール支配率は高かったが決定機は少なかった。2つの個人技で試合を決めようとしたが終盤に逆転された。リスクを避け守備を優先するスタイルは、伝統的なオランダサッカーとは異なる。




  • 日本

    鈴木 6.5：マレンの強烈なシュートに即座に反応し、チームを救った。前半終了間際にはCKからのヘディングを好セーブ。1ヶ月前のPK失点を帳消しにしたが、サマーヴィルのミドルには対応できなかった。


    渡辺 5：前半、中村のシュートにつながる好クロスを供給し、先制点まであと一歩。しかしファン・ダイクのゴールにつながるマークミスで失点。75分より富安 6：終盤の攻撃に融合。


    谷口 5.5：マレンのスピードに対応できず、オランダの攻撃に最も苦しんだ。


    伊藤6：サマーヴィルにポジションを脅かされながらも死守。


    堂安 5.5：オランダ守備陣の目の上のたんこぶだったが、早々に体力を消耗し後半は消えた。（76分 菅原 sv


    鎌田 6.5：日本の司令塔。すべてのボールが足元を通る。上田に絶妙なパス。終盤にはヘディングがコースを変えて2-2の同点弾。


    佐野


    中村 7：小柄ながら素早く、ダムフリーズを翻弄。渡辺のクロスをシュートし、ヴェルブルッヘンを脅かすミドルで同点。最後まで脅威だった。


    久保 6：同点弾の中村にアシストし、ミドルで追加点を狙った。（75分 小川 6.5：終盤CKでカマダの同点ヘッドをアシスト）


    前田 5.5：左サイドで積極的に攻め込み、ダンフリースを深く下がらせる。後半は勢いを失い交代。（66分伊藤 6.5：前田とは異なるスタイルで機動性を加えた）


    上田 5：前半はボールに触れる機会が少なかったが、終盤に鎌田からのパスをシュート、枠を外す。その後は控えめなプレーで途中交代（85分 塩谷 sv）


    森保監督 6.5：カウンターを狙い、守備を固めてボールを奪い、速いウイングを生かした。技術で上回る相手に現実的な采配で同点ゴールを引き出した。コエマンとは対照的に攻撃的選手を投入し、攻勢を続けた。

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