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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

オランダ対日本の開幕戦後、ヴィルジル・ファン・ダイクはワールドカップの水分補給タイムに賛同していない

フィルジル・ファン・ダイク
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オランダ代表主将のヴィルジル・ファン・ダイクは、2026年ワールドカップで導入予定の強制的な水分補給タイムに不満を表明した。日本との2-2の引き分け後、このベテランDFは空調の効いた環境での試合中断は必要ないと語った。

  • オランダ、ワールドカップで初のドリンクブレイクを実施

    オランダはダラスでのゴールラッシュでW杯をスタートさせたが、試合後の話題はFIFAの規則変更に集まった。

    2026年大会向けガイドラインにより、スタジアムの種類に関わらず試合中に水分補給休憩が義務付けられた。

    試合後、ファン・ダイクは休憩の義務化に疑問を呈した。特に温度管理された屋内スタジアムでは、中断が選手より放送局に利益をもたらす恐れがあると語った。

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    ファン・ダイク、試合中断の「商業的」な性質に疑問

    ハーフタイムの休憩が戦術や体に与える影響を問われたヴァン・ダイクは、こう語った。「水分補給の休憩は興味深い。今日の試合もほぼ全部見たが、CMのたびに中断するのは正直好きではない」

    34歳の同選手はさらに、テレビ観戦者への影響についても言及。「中立的な立場で観戦している人々にとっても、あまり良くない。本当に暑い日なら導入しても良いが、試合ごとに判断すべきだ。これについてはもう十分話した」と語った。

  • ダラスでの引き分けで試合の流れが乱れる

    休憩のタイミングが、勢いを維持しきれなかったオランダ代表を苛立たせた。慎重だった前半を経て、ファン・ダイクとクリセンシオ・サマービルが得点を挙げた。

    それでも試合の流れが途切れがちになり、粘る日本代表に2度追いつかれた。

    中村圭人のゴールと終盤の鎌田大地の得点で試合は引き分けに終わった。 ファン・ダイクは個人で存在感を示したが、FIFAが選手保護のため採用した「画一的な」試合運営に不満を爆発させた。一部の批評家は、この措置で試合が4つの独立したクオーターに分断されたと指摘している。

  • japan ogawa(C)Getty Images

    選手福祉とテレビ放映権をめぐる議論

    FIFAは2026年ワールドカップで北米の猛暑から選手を守るため新方針を導入した。しかしAT&Tスタジアムなど空調完備の会場でも適用され、議論を呼んでいる。批判派は試合中断をNFLのCMだらけの試合構成に例える。

    ファン・ダイクは「選手を守る目的は理解できるが、融通の利かなさが観戦体験と試合の流れを阻害している」と指摘する。オランダ代表はグループリーグ第2戦のスウェーデン戦へ向け、ピッチ外の雑音を最小限に抑えながら勝ち点3を狙う。

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