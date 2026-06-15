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オランダ対日本の開幕戦後、ヴィルジル・ファン・ダイクはワールドカップの水分補給タイムに賛同していない
オランダ、ワールドカップで初のドリンクブレイクを実施
- AFP
ファン・ダイク、試合中断の「商業的」な性質に疑問
ハーフタイムの休憩が戦術や体に与える影響を問われたヴァン・ダイクは、こう語った。「水分補給の休憩は興味深い。今日の試合もほぼ全部見たが、CMのたびに中断するのは正直好きではない」
34歳の同選手はさらに、テレビ観戦者への影響についても言及。「中立的な立場で観戦している人々にとっても、あまり良くない。本当に暑い日なら導入しても良いが、試合ごとに判断すべきだ。これについてはもう十分話した」と語った。
ダラスでの引き分けで試合の流れが乱れる
休憩のタイミングが、勢いを維持しきれなかったオランダ代表を苛立たせた。慎重だった前半を経て、ファン・ダイクとクリセンシオ・サマービルが得点を挙げた。
それでも試合の流れが途切れがちになり、粘る日本代表に2度追いつかれた。
中村圭人のゴールと終盤の鎌田大地の得点で試合は引き分けに終わった。 ファン・ダイクは個人で存在感を示したが、FIFAが選手保護のため採用した「画一的な」試合運営に不満を爆発させた。一部の批評家は、この措置で試合が4つの独立したクオーターに分断されたと指摘している。
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選手福祉とテレビ放映権をめぐる議論
FIFAは2026年ワールドカップで北米の猛暑から選手を守るため新方針を導入した。しかしAT&Tスタジアムなど空調完備の会場でも適用され、議論を呼んでいる。批判派は試合中断をNFLのCMだらけの試合構成に例える。
ファン・ダイクは「選手を守る目的は理解できるが、融通の利かなさが観戦体験と試合の流れを阻害している」と指摘する。オランダ代表はグループリーグ第2戦のスウェーデン戦へ向け、ピッチ外の雑音を最小限に抑えながら勝ち点3を狙う。