休憩のタイミングが、勢いを維持しきれなかったオランダ代表を苛立たせた。慎重だった前半を経て、ファン・ダイクとクリセンシオ・サマービルが得点を挙げた。

それでも試合の流れが途切れがちになり、粘る日本代表に2度追いつかれた。

中村圭人のゴールと終盤の鎌田大地の得点で試合は引き分けに終わった。 ファン・ダイクは個人で存在感を示したが、FIFAが選手保護のため採用した「画一的な」試合運営に不満を爆発させた。一部の批評家は、この措置で試合が4つの独立したクオーターに分断されたと指摘している。