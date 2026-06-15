オランダ対日本の開幕戦後、ヴァージル・ファン・ダイクはワールドカップの水分補給タイムに賛成していない

休憩のタイミングが、勢いを維持しきれなかったオランダ代表を苛立たせた。慎重な前半を経て、ファン・ダイクとクリセンシオ・サマービルが得点を挙げた。

しかし、断続的な試合展開の中で粘る日本代表に2度追いつかれた。

中村圭人のゴールと終盤の鎌田大地の得点で、グループFの2チームは勝ち点1を分け合った。 ファン・ダイクは個人で存在感を示したが、FIFAが選手保護のため採用した「画一的な」試合運営に怒りを爆発させた。批評家の一部は、この方式が試合を4つの独立したクオーターに分断していると指摘している。