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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

オランダ対日本の開幕戦後、ヴァージル・ファン・ダイクはワールドカップの水分補給タイムに賛成していない

フィルジル・ファン・ダイク
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オランダ代表主将のヴィルジル・ファン・ダイクは、2026年ワールドカップで導入予定の強制的な水分補給タイムに不満を表明した。日本との2-2の引き分け後、このベテランDFは空調の効いた環境での試合中断は必要ないと語った。

  • オランダ、ワールドカップで初のドリンクブレイクを実施

    オランダはダラスでのゴールラッシュでW杯をスタートさせたが、試合後の話題はFIFAの規則変更に集まった。

    2026年大会向けガイドラインにより、スタジアムの種類に関わらず試合中に水分補給休憩が義務付けられた。

    試合後、ファン・ダイクは休憩の義務化に疑問を呈した。特に温度管理された屋内スタジアムでは、中断が選手より放送局の利益を優先しているとの懸念を示した。

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    ファン・ダイク、試合中断の「商業的」な性質に疑問

    ハーフタイムの休憩が戦術や体に与える影響を問われたヴァン・ダイクは、こう語った。「水分補給の休憩は興味深い。今日の試合もほとんど見たが、CMに入るたびに正直いい気分ではない」

    34歳の同選手はさらに、テレビ観戦者への影響についても言及。「中立的な立場でテレビ観戦する人にとっても、良いものではない。本当に暑い日なら導入してもいいが、試合ごとに判断すべきだ。これについてはもう十分話した」と結んだ。

  • ダラスでの引き分けで試合の流れが乱れる

    休憩のタイミングが、勢いを維持しきれなかったオランダ代表を苛立たせた。慎重な前半を経て、ファン・ダイクとクリセンシオ・サマービルが得点を挙げた。

    しかし、断続的な試合展開の中で粘る日本代表に2度追いつかれた。

    中村圭人のゴールと終盤の鎌田大地の得点で、グループFの2チームは勝ち点1を分け合った。 ファン・ダイクは個人で存在感を示したが、FIFAが選手保護のため採用した「画一的な」試合運営に怒りを爆発させた。批評家の一部は、この方式が試合を4つの独立したクオーターに分断していると指摘している。

  • japan ogawa(C)Getty Images

    選手福祉とテレビ放映権をめぐる議論

    FIFAは2026年ワールドカップで酷暑から選手を守るための方針を導入した。しかし、AT&Tスタジアムのような空調完備の会場でも適用されることに批判が集まっている。批判派は、試合中断がNFLのようにコマーシャルを挟みすぎると指摘する。

    ファン・ダイクは「選手保護の意図は理解できるが、柔軟性の欠如が試合の流れと観戦体験を損なっている」と指摘する。オランダ代表はグループリーグ第2戦のスウェーデン戦へ移り、ピッチ外の混乱を最小限に抑えつつ勝ち点3を狙う。

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