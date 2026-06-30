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オランダ対モロッコ戦の選手評価：イスマエル・サイバリのPK失敗でオランダが敗北。ロナルド・クーマン監督の慎重な戦術が裏目に出た。

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オランダ 対 モロッコ
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オランダは残酷な形で敗退した。72分にコディ・ガクポのゴールで辛うじて逃げ切れるかと思われたが、ロスタイムにイッサ・ディオプのヘディングで延長へ。1－1の末、PK戦を3－2で制したモロッコが勝利した。

イスマエル・サイバリが最後のPKを沈め、モロッコ代表「アトラス・ライオンズ」の準々決勝進出を決めた。一方、オランダ代表「オランジェ」は大会を去り、深刻な課題が残った。

試合の大半はモロッコが優位に立ち、ボールを支配してオランダ守備陣を攻略。前半にはアゼディン・ウナヒが好機を迎えたが右足シュートは枠を外れた。バート・フェルブルッヘンも連続セーブでスコアレスを維持した。

オランダ守備のハイライトは60分。連携が乱れた隙を突いたアクラフ・ハキミがゴールへ迫ったが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが素早くカバーし、モロッコ主将のシュートを許さなかった。

直後の水分補給タイムでオランダは落ち着きを取り戻し、サマーヴィルのプレスからカウンターへ。ボックス手前で止められたが、こぼれ球をガクポが拾ってブヌーを破り先制した。

しかし直後、オランダは再び押し込まれる。80分にはファン・ダイクがサイバリのシュートをブロックし、辛うじて逃げ切るかと思われた。

しかしロスタイム、ディオプがヘディングで同点弾。守りに徹したオランダを懲らしめた。延長ではラヒミがペナルティエリアに侵入するも、ヴェルブルッゲンのスーパーセーブがまたも阻んだ。

GKは奮闘したが、PK戦ではオランダの精神面が露呈。クープマイナーズが先制したものの、クライフェルトとティンバーは大きく外し、ブヌーがサマーヴィルのキックを阻止。120分の死闘の末、サイバリが決勝PKを沈めた。

モロッコは欧州強豪を相手にまたも歴史的なPK戦勝利。一方、オランダは大会最短での敗退となり、コエマン監督の采配や交代策、守備的戦術への疑問が残った。

GOALがモンテレイ・スタジアムでのオランダ代表を採点する。

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    バート・フェルブルッゲン（8/10）：
    オランダが粘れた最大の要因。前半に2度の好セーブ。モロッコの危険な攻勢を何度も止め、延長ではラヒミの至近距離シュートも阻止。ディオプに同点弾を許したが、彼がいてこそPK戦へ持ち込めた。

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン（6/10）：
    守備では好走でハキミのシュートを阻んだ。攻撃参加は少なく、終盤に交代。

    ネイサン・アケ（6/10）：
    ボール保持時はまずまずも、守備での影響力は限定的。71分、戦術変更で交代。

    ヴィルジル・ファン・ダイク（7/10）：
    80分にサイバリのシュートを阻むなど要所で貢献したが、後半は守りに徹し、終盤の同点弾は痛かった。

    ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（8/10）：
    この試合で最も効果的なオランダのディフェンダー。ボール保持時に積極的に動き、最終ラインへ数本パスを送った。モロッコの猛攻にも粘り強く対応した。

    デンゼル・ダムフリーズ（6/10）：
    右サイドで攻撃に参加しチャンスを作ったが、決定的なラストパスやシュートには欠けた。モロッコのワイドプレーヤーには時折スペースを突かれた。

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤

    フレンキー・デ・ヨング（7/10）：
    パスは正確で守備でも貢献したが、モロッコが試合を支配したこの試合では、オランダは彼によるより多くのゲームコントロールを必要とした。チャンスを十分に作り出せず、長い時間帯でチームの流れを掴む助けができなかった。

    ライアン・グラフェンベルフ（6/10）：
    数回ペナルティエリアに侵入しチャンスを作ったが、存在感は薄く、中盤での守備も不十分だった。

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    攻撃

    コディ・ガクポ（7/10）：
    前半は目立たず。モロッコに動きを制限された。しかし先制点では鋭い判断でカウンターに参加し、チャンスを冷静に決めた。

    ブライアン・ブロッベイ（6/10）：
    前線でのプレスとフィジカルで貢献したが、ゴール前での仕事は少なく、71分に交代。

    クリセンシオ・サマーヴィル（7/10）：
    オランダ攻撃陣で最も活躍した選手の一人。彼のプレスがガクポのゴールを演出した。試合を通じて運動量は豊富だったが、PK戦でのミスが痛手となり、それまでの好パフォーマンスを帳消しにした。


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ウォウト・ウェグホルスト（5/10）：
    高さでセットプレーのターゲットになったが、攻撃の流れを変えることはできなかった。

    ヨレル・ハト（6/10）：
    守備補強として投入され、及第点の働き。しかしモロッコの攻勢が続く中、大きなインパクトは残せなかった。

    クインテン・ティンバー（5/10）：
    オープンプレーでは有用だったが、PK失敗がチームの崩壊を象徴した。

    マルテン・デ・ローン（5/10）：
    延長戦で投入されスタミナは補ったが、それ以外の貢献は少なく、流れを変えられなかった。

    ジャスティン・クライフェルト（4/10）：
    117分にPK要員として投入されたが、PKを大きく外した。残酷な出場となった。

    ロナルド・クーマン（4/10）：
    オランダは試合の大半で劣勢で、落ち着きがなかった。水分補給で立て直し、ガクポのゴールで逃げ切れるかと思われたが、交代が遅く、チームが窮地に陥るのをただ見守るだけだった。このタレント陣を考えると、貧弱なパフォーマンスで痛恨の敗退。

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