イスマエル・サイバリが最後のPKを沈め、モロッコ代表「アトラス・ライオンズ」の準々決勝進出を決めた。一方、オランダ代表「オランジェ」は大会を去り、多くの課題を残した。

試合の大半はモロッコが優位に立ち、ボールを支配してオランダ守備陣を攻略。PK戦になる前から多くのチャンスを作った。前半にはアゼディン・ウナヒが好機を捉えたが、右からのシュートは枠を外れた。一方、バート・フェルブルッヘンも2度の好セーブで無失点を死守した。

オランダ守備のハイライトは60分。連携が乱れた隙を突いたアクラフ・ハキミが独走しかけたが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが好カバーで救った。

直後の水分補給タイムでオランダは落ち着きを取り戻し、サマーヴィルのプレスからカウンターへ。ボックス手前で止められたが、こぼれ球をガクポが拾ってブヌーを破り、先制した。

しかし直後、オランダは再び押し込まれる。80分にはファン・ダイクがサイバリのシュートをブロックし、辛うじて逃げ切るかと思われた。

しかし90分、ディオプがヘディングで同点弾。守りに徹したオランダを突き刺した。延長ではラヒミがゴール前へ切り込み絶好機を迎えるも、ヴェルブルッゲンがまたも至近距離のシュートを止め、チームを救った。

GKは奮闘したが、PK戦ではオランダの精神面が露呈。クープマイナーズが先制も、クライフェルトとティンバーは大きく外し、ブヌーがサマーヴィルのキックを阻止。120分の死闘の末、サイバリが決勝PKを沈めた。

モロッコは欧州強豪を相手にまたも歴史的なPK戦勝利。一方、オランダは大会史上最も早い敗退となった。コエマン監督の采配や交代策、攻撃的タレントを擁しながら守備的に戦った理由には疑問が残る。

GOALがモンテレイ・スタジアムでのオランダ代表を採点する。